Meghalt a legidősebb Oscar-díjasa díva: ezzel tényleg vége Hollywood aranykorának

Eva Marie Saint neve 1954-ben vált világszerte ismertté, amikor Marlon Brando partnereként szerepelt Elia Kazan A rakparton című filmjében. Alakításáért megkapta a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjat. Halálakor ő volt a legidősebb élő Oscar-díjas színész.

Eva Marie Saint az Esőerdő megye című filmben 1957-ben

Forrás: AFP

Eva Marie Saint az amerikai filmgyártás klasszikus korszakának (kb. az 1920-as évektől az 1960-as évek elejéig tartó érának) az egyik legfontosabb alakja volt. Az 1940-es évek végétől televíziós produkciókban szerepelt, az ötvenes évektől pedig rendszeresen feltűnt sorozatokban és tévéfilmekben is. Egy 1955-ben készült televíziós musicalben Paul Newman és Frank Sinatra oldalán játszott - írja a Variety.

Eva Marie Saint Alfred Hitchcock filmjében is emlékezetes szerepet kapott

1959-ben Alfred Hitchcock Észak-északnyugat című klasszikusában szőke kémet alakított. Később John Frankenheimer Mindenki elesett című filmjében Warren Beattyvel dolgozott együtt, pályafutásának fontos alkotásai közé tartozott a George Segallal közös Loving is.

A mozi mellett továbbra is rendszeresen vállalt televíziós szerepeket. Egészen az 1990-es évekig láthatták a nézők, '90-ben pedig Emmy-díjat is kapott A felső tízezer című minisorozatban nyújtott alakításáért. Szerepelt az Álom Afrikáról című filmben, a Superman visszatérben pedig Marthát alakította. Utolsó mozifilmje a 2014-ben bemutatott Téli mese volt.

Eva Marie Saint 2019-ben

Forrás: AFP

Munkásságáért két csillaggal is jutalmazták a Hollywood Walk of Fame-en: az egyiket filmes, a másikat televíziós pályafutásáért kapta.

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