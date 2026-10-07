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Világsztár

Meghalt a legidősebb Oscar-díjasa díva: ezzel tényleg vége Hollywood aranykorának

Világsztár hollywood díva
Horváth Angéla
2026.10.07.
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102 éves korában távozott Hollywood aranykorának egyik utolsó nagy sztárja. Eva Marie Saint Oscar-díjas színésznő kedden halt meg Los Angelesben. Pályafutása során olyan filmekben játszott, mint A rakparton és Alfred Hitchcock Észak-északnyugat című thrillere.

Eva Marie Saint neve 1954-ben vált világszerte ismertté, amikor Marlon Brando partnereként szerepelt Elia Kazan A rakparton című filmjében. Alakításáért megkapta a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjat. Halálakor ő volt a legidősebb élő Oscar-díjas színész.

Eva Marie Saint az Esőerdő megye című filmben 1957-ben
Eva Marie Saint az Esőerdő megye című filmben 1957-ben
Forrás: AFP

Eva Marie Saint az amerikai filmgyártás klasszikus korszakának (kb. az 1920-as évektől az 1960-as évek elejéig tartó érának) az egyik legfontosabb alakja volt. Az 1940-es évek végétől televíziós produkciókban szerepelt, az ötvenes évektől pedig rendszeresen feltűnt sorozatokban és tévéfilmekben is. Egy 1955-ben készült televíziós musicalben Paul Newman és Frank Sinatra oldalán játszott - írja a Variety.

Eva Marie Saint Alfred Hitchcock filmjében is emlékezetes szerepet kapott

1959-ben Alfred Hitchcock Észak-északnyugat című klasszikusában szőke kémet alakított. Később John Frankenheimer Mindenki elesett című filmjében Warren Beattyvel dolgozott együtt, pályafutásának fontos alkotásai közé tartozott a George Segallal közös Loving is.

A mozi mellett továbbra is rendszeresen vállalt televíziós szerepeket. Egészen az 1990-es évekig láthatták a nézők, '90-ben pedig Emmy-díjat is kapott A felső tízezer című minisorozatban nyújtott alakításáért. Szerepelt az Álom Afrikáról című filmben, a Superman visszatérben pedig Marthát alakította. Utolsó mozifilmje a 2014-ben bemutatott Téli mese volt.

(FILES) US actress Eva Marie Saint arrives for the Academy Nicholl Fellowships in Screenwriting Awards, on November 7, 2019 at the Samuel Goldwyn Theater in Beverly Hills, California. Saint, the Oscar-winning actress who starred in classic Hollywood films including "On the Waterfront" and "North by Northwest," died of natural causes at home in Los Angeles on October 6, 2026, her publicist said. She was 102 years old. (Photo by Nick Agro / AFP)
Eva Marie Saint 2019-ben
Forrás: AFP

Munkásságáért két csillaggal is jutalmazták a Hollywood Walk of Fame-en: az egyiket filmes, a másikat televíziós pályafutásáért kapta.

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