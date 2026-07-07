Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 7., kedd Apollónia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
lilian de carvalho monteiro zoë boris becker kislány
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A világhírű teniszező élete egy ideje újra sínen van, boldog fiatal feleségével és gyönyörű kislányával. Boris Becker most a családi nyaralásról osztott meg fotókat az Instagramon.

Boris Becker decemberben jelentette be, hogy ötödször is apa lett, majd fotókat is posztolt a babáról. Az egykori teniszező kislánya, Zoë Vittoria Becker a teniszlegenda édesanyja halálának évfordulóján, november 21-én látta meg a napvilágot, egy nappal Becker születésnapja előtt. A sportoló és felesége, Lilian de Carvalho Monteiro most a francia Riviérán nyaralnak, Becker pedig a nyolc hónapos Zoëról is megoszott néhány képet, amelyeket látva kiderül, mi az, amit biztosan örökölt híres édesapjáról.  

Boris Becker és Lilian de Carvalho Monteiro 2020 óta vannak együtt, 2024 szeptemberében házasodtak össze Portofinóban.
Boris Becker és Lilian de Carvalho Monteiro 2020 óta vannak együtt, 2024 szeptemberében házasodtak össze Portofinóban.
Forrás: Northfoto

Boris Becker ötödik gyereke, Zoë édesapja fürtjeit örökölte

Zoë érkezését Boris Becker 2025 november 22-én jelentette be, egy fekete-fehér fotóval. A kislány immár nyolc hónapos, és bár szülei az arcát nem mutatják a friss képeken sem, jól kivehetőek vörös fürtjei, amelyeket a teniszbajnok édesapától örökölt. Boris Beckert a világosszőke haja már pályafutása kezdetén felismerhetővé tette, és hosszú éveken át személyes védjegyeként emlegették.

Válasok, adóügyek, börtön 

Boris Becker egy időben válásai, zűrös adóügyei és börtönbe kerülése miatt volt címlapokon, de 2020-ban megismerkedett a 36 éves Liliannel, akit négy év múlva feleségül is vett és azóta kiegyensúlyozott életet él. 

A kis Zoë Lilian első gyermeke, Beckernek viszont már az ötödik. Becker korábbi kapcsolataiból négy gyermeke született: Noah és Elias (anyjuk Barbara Becker), Anna Ermakova (anyja Angela Ermakova) és Amadeus (anyja Lilly Becker).

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Brad Pitt és Ines de Ramon átléptek egy óriási mérföldkövet: 4 év után végre megtörtént

Szintet lépett a kapcsolatuk. Brad Pitt és Ines de Ramon először pózolnak közös fotón az Instagramon.

Megszületett Milo Ventimiglia második gyermeke − Meghitt fotók családi fotókon mutatták meg a babát

A pár az Instagramon osztotta meg az örömhírt. Milo Ventimiglia és Jarah Mariano a gyerek nemét is nevét is elárulták.

A norvégok hőse, Erling Haaland félpucéran ölelgette a leendő királynőt – Neki most mindent szabad: videó

Legutóbbi győzelmük után királyi látogatásban volt része a norvég csapatnak. Ingrid Alexandra norvég hercegnő köszöntötte az öltözőben a válogatottat, Erling Haaland pedig félpucéran ölelte meg a leendő királynőt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu