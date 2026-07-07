Boris Becker decemberben jelentette be, hogy ötödször is apa lett, majd fotókat is posztolt a babáról. Az egykori teniszező kislánya, Zoë Vittoria Becker a teniszlegenda édesanyja halálának évfordulóján, november 21-én látta meg a napvilágot, egy nappal Becker születésnapja előtt. A sportoló és felesége, Lilian de Carvalho Monteiro most a francia Riviérán nyaralnak, Becker pedig a nyolc hónapos Zoëról is megoszott néhány képet, amelyeket látva kiderül, mi az, amit biztosan örökölt híres édesapjáról.

Boris Becker és Lilian de Carvalho Monteiro 2020 óta vannak együtt, 2024 szeptemberében házasodtak össze Portofinóban.

Forrás: Northfoto

Boris Becker ötödik gyereke, Zoë édesapja fürtjeit örökölte

Zoë érkezését Boris Becker 2025 november 22-én jelentette be, egy fekete-fehér fotóval. A kislány immár nyolc hónapos, és bár szülei az arcát nem mutatják a friss képeken sem, jól kivehetőek vörös fürtjei, amelyeket a teniszbajnok édesapától örökölt. Boris Beckert a világosszőke haja már pályafutása kezdetén felismerhetővé tette, és hosszú éveken át személyes védjegyeként emlegették.

Válasok, adóügyek, börtön

Boris Becker egy időben válásai, zűrös adóügyei és börtönbe kerülése miatt volt címlapokon, de 2020-ban megismerkedett a 36 éves Liliannel, akit négy év múlva feleségül is vett és azóta kiegyensúlyozott életet él.

A kis Zoë Lilian első gyermeke, Beckernek viszont már az ötödik. Becker korábbi kapcsolataiból négy gyermeke született: Noah és Elias (anyjuk Barbara Becker), Anna Ermakova (anyja Angela Ermakova) és Amadeus (anyja Lilly Becker).

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