Ekkora már a babapocakja: az 57 éves világsztár 23 évvel fiatalabb felesége a vörös szőnyegen tündökölt

Lilian de Carvalho Monteiro, a 34 éves közgazdász-politológus elegáns, csillogó estélyiben kísérte el Boris Beckert a rendezvényre. A pár kéz a kézben vonult a vörös szőnyegen, sugárzott róluk a boldogság.

Lilian de Carvalho Monteiro és Boris Becker

Forrás: Getty Images

Boris Becker ismét apa lesz: az ötödik gyermeke érkezik

Az 57 éves Boris Becker alig egy hónapja jelentette be, hogy ismét apai örömök elé néz – feleségével első közös gyermeküket várják. A teniszlegenda fotósorozatot osztott meg Instagram-oldalán, amelyen ő és felesége Szardínia egyik legismertebb partszakaszán, a Costa Smeraldán pihennek.

Boris Becker és Lilian 2022 óta alkotnak egy párt. Kapcsolatuk kezdetét megnehezítette, hogy a sportlegenda abban az évben börtönbe került a csődtörvény megszegése miatt, ám nyolc hónap után szabadult, és azóta új fejezet kezdődött az életükben. A nehézségek ellenére Lilian végig kitartott mellette, 2024-ben pedig összeházasodtak.