Ekkora már a babapocakja: az 57 éves világsztár 23 évvel fiatalabb felesége a vörös szőnyegen tündökölt

sztárpár Lilian de Carvalho Monteiro Boris Becker
Life.hu
2025.08.27.
A 2025-ös Sport Bild Awards gáláján Boris Becker vehette át a Legenda-díjat. A rangos rendezvényre elkísérte várandó felesége, Lilian de Carvalho Monteiro is.

Lilian de Carvalho Monteiro, a 34 éves közgazdász-politológus elegáns, csillogó estélyiben kísérte el Boris Beckert a rendezvényre. A pár kéz a kézben vonult a vörös szőnyegen, sugárzott róluk a boldogság. 

HAMBURG, GERMANY - AUGUST 25: Lilian de Carvalho Monteiro and Boris Becker attend the SPORT BILD Awards at Fischauktionshalle on August 25, 2025 in Hamburg, Germany. (Photo by Gerald Matzka/Getty Images)
Lilian de Carvalho Monteiro és Boris Becker
Forrás: Getty Images

Boris Becker ismét apa lesz: az ötödik gyermeke érkezik

Az 57 éves Boris Becker alig egy hónapja jelentette be, hogy ismét apai örömök elé néz – feleségével első közös gyermeküket várják. A teniszlegenda fotósorozatot osztott meg Instagram-oldalán, amelyen ő és felesége Szardínia egyik legismertebb partszakaszán, a Costa Smeraldán pihennek. 

Boris Becker és Lilian 2022 óta alkotnak egy párt. Kapcsolatuk kezdetét megnehezítette, hogy a sportlegenda abban az évben börtönbe került a csődtörvény megszegése miatt, ám nyolc hónap után szabadult, és azóta új fejezet kezdődött az életükben. A nehézségek ellenére Lilian végig kitartott mellette, 2024-ben pedig összeházasodtak.

Boris Becker 23 évvel fiatal felesége megmutatta gömbölyödő babapocakját – A teniszlegenda ötödik gyermeke év végén érkezik

Boris Becker alig egy hónapja jelentette be, hogy ismét apai örömök elé néz – feleségével, Lilian de Carvalho Monteiróval első közös gyermeküket várják. A 35 éves kismama megmutatta gömbölyödő pocakját.

Boris Becker modell lánya, Anna Ermakova káprázatosan nézett ki a vörös szőnyegen - Fotó

Anna Ermakova és édesanyja, Angela is részt vett a 2024-es BAMBI-díjátadón Münchenben. Boris Becker le se tagadhatná a lányát...

Boris Becker kisebbik fia sikeres modell lett: fotón a 24 éves Elias

Barbara Becker teniszlegenda egykori felesége rendszeresen posztol arról, mennyire büszke a gyerekeikre. A család nemrég ünnepelt, Elias, Boris Becker kisebbik fia lediplomázott.

 

