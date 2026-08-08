Ritka pillanatok: Így nyaral Boris Becker családja – Megható képeken a teniszlegenda és gyerekei

Boris Becker a portugáliai Comportában vakációzik. Az 58 éves teniszlegenda friss Instagram-fotókon mutatta meg, ahogy feleségével, Liliannal és három fiával, Noah-val, Eliasszal és Amadeusszal élvezik a tengerparti pihenést.

Boris Becker és 23 évvel fiatalabb felesége, Lilian.

Forrás: Northfoto

Boris Becker: „Közös emlékeket teremtünk”

A követők odavannak Boris Becker családi képeiért. A legtöbben a fotósorozatnak azon a képén hatódtak meg, amelyen a teniszező és három fia, Noah (32), Elias (26) és Amadeus (16) szorosan ölelik egymást. Becker a képekhez ennyit írt: „Közös emlékeket teremtünk”.

Lilian és a fiúk nagyon szeretik egymást

A nyaralási fotók között Lilian de Carvalho Monteiro, Boris Becker felesége is feltűnik. Az egyik felvételen gyengéden odabújik férjéhezegy másik képen Lilian Noah-val, Eliasszal és Amadeusszal látható, akikkel köztudottan nagyon jóban van.

A büszke apa a kis Zoët is megmutatta

Boris Becker decemberben jelentette be, hogy ötödször is apa lett, majd fotókat is posztolt a babáról. Az egykori teniszező kislánya, Zoë Vittoria Becker a teniszlegenda édesanyja halálának évfordulóján, november 21-én látta meg a napvilágot, egy nappal Becker születésnapja előtt. A sportoló és felesége, Lilian de Carvalho Monteiro korábban a francia Riviérán nyaralnak, Becker pedig az akkor nyolc hónapos Zoëról is megoszott néhány képet és most a portugáliai sorozatban is látható, ám édesapja az arcocskáját kitakarta.

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