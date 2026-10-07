Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán lánya felnőtt nő lett: ilyen gyönyörű a 18 éves Zorka

Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán nem akarta, hogy lányuk a sajtóban szerepeljen, óvták a nyilvánosságtól. Zorka azonban betöltötte a 18. életévét, így mostantól már ő dönthet erről.

Szinetár Dóra közös interjőt vállalt lányával, Bereczki Zorkával

Forrás: Borsonline

„Zorkát sosem „mutogattuk”, és ebben elsősorban a mi hozzáállásunk, azaz a szüleié volt a döntő. De egyszer csak nagykorú lett, és innentől ez az ő döntése” – mondta Szinetár Dóra a Nők Lapjának.

Bereczki Zorka sokáig gondolkodott azon, akar-e egyáltalán interjút adni. Mint mondta, csak akkor akart választ adni, amikor már pontosan tudta, miért is vállalja a szereplést.

„Addig semmiképp nem akartam igent mondani, amíg a legkisebb feszültség vagy görcs volt bennem. Meg akartam várni, hogy legyen egy olyan tiszta gondolatmenetem, ami mögé oda tudok állni. Kisebb korom óta téma volt, ezért sokat gondolkodtam, akarok-e nyilvánosan szerepelni, és ha igen, hogyan. Arra jutottam, hogy nem szeretném ezt a teret a magam felesleges mutogatására használni” – fogalmazott.

Édesanyjával egyetértettek abban, hogy egy interjú még nem jelenti azt, hogy ezentúl minden felkérésre igent kell mondania. Zorka korábban több eseményről is lemondott, ahová szívesen elkísérte volna valamelyik szülőjét, de nem akart sajtófotókon szerepelni. Ebben mostmár szabadabban dönthet.

Szinetár Dóra lányát nem zavarja, hogy híresek a szülei

Az interjúban Zorkát arról is kérdezték, milyen volt Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán gyermekeként felnőni. A fiatal lány úgy érzi, személyiségét nem határozza meg az, hogy ismert szülők gyermeke.

„Az identitásom független ettől. A családtagjaim foglalkozása annyira hatott az én életemre, mint amennyire más gyerekek szüleinek a munkája hat rájuk” – fogalmazott.

Édesanyja szerint sokat számított, hogy Zorka Waldorf-iskolába járt, ahol társai nem foglalkoztak azzal, kik a szülei.

„Waldorf-iskolába járt, ahol a gyerekek nem néznek tévét, nem látnak „bulvárt”. Így a társai eleve nem foglalkoztak azzal, hogy kik Zorka szülei. Ő abban szocializálódott, hogy a szülei miatt nem bántják, vagy csak a szülei miatt nem szeretik” – mondta Szinetár Dóra, aki nemrégiben nagymama lett.