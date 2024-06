Alváspózok – A párkapcsolatodról is árulkodik az, ahogyan az ágyban fekszel

Húzzuk meg a határokat!

„A másfél év sorsdöntő a kapcsolatokban, ilyenkor sok minden eldőlhet. Kezdetét veszi az úgynevezett újraközeledési fázis, kialakítjuk a közelség-távolság optimalizálását. Éjszaka ez úgy mutatkozik meg, hogy olykor messzire húzódunk a párunk mellől, majd újra hozzábújunk. Ilyenkor árul el legtöbbet a kapcsolatunkról, hogy éppen milyen fázisban van. Ha napközben összezördültünk, esetleg neheztelünk a másikra, akkor biztos, hogy a lehető legtávolabbra húzódunk tőle, és még hátat is fordítunk neki. Ha viszont egy csodás napot töltöttünk együtt, sokat beszélgettünk, romantikus vacsorát töltöttünk el együtt, akkor szinte biztos, hogy összebújunk, legalább addig, amíg félálomba nem szenderülünk. Az, hogy hányszor öleljük át egymást lefekvés után, és hányszor vesszük fel az eltávolodó pózt, sokat elárul a kapcsolatunkról, és arról is, hogy merre tartunk, van-e közös jövőnk. Jellemzően ebben az időszakban leginkább egymás felé fordulva alszunk, és akár azzal is szabályozhatjuk a közelséget-távolságot, hogy a kezünket vagy a lábunkat mennyire érintjük a másikhoz. Ha az egyik fél érzi a másik hiányát, akkor a hátához simul” – ecsetelte dr. Makai Gábor.