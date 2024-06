Obesophobia: így küzd le a hízástól való rettegést

A hízástól való beteges félelem, leggyakrabban a serdülő nőknél fordul elő, de férfiaknál is igen gyakori. Mint minden fóbia, ez is egyfajta szorongásos zavar. A fóbiák egy adott tárgytól, helytől vagy helyzettől való intenzív és irracionális félelemmel járnak. Ilyenkor, ha az illetőnek eszébe jut vagy a környezetében valaki a súlygyarapodásról beszél, szinte azonnal a szorongás tipikus tüneteit produkálja. Mivel extrém módon fél a hízástól, igyekszik azt minden lehetséges módon elkerülni, így igen nagy rá az esély, hogy az étkezési zavar előjeleit is tapasztalja vagy akár már küzd is vele – árulja el dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.

A hízástól való félelem leggyakrabban a serdülőknél fordul elő

Forrás: Shutterstock/Krakenimages.com

Mi áll a hízástól való félelem hátterében?

A szorongásos zavarok más típusai is hozzájárulhatnak az obezofóbiához. Például az obezofóbia eredhet a szociális szorongásos zavarból, amely a társadalmi elutasítástól való félelemmel jár. Lehet, hogy valaki egyszerűen a társadalom súlygyarapodáshoz való hozzáállása miatt fél a hízástól.

Milyen jelei vannak?

A tünetei negatív érzelmekkel járnak, amikor a súlygyarapodás szóba kerül. Ilyenkor intenzív, nyomasztó félelem, szorongás, idegesség, magas vérnyomás, szédülés vagy akár pánikroham is jelentkezhet. Ezek az érzések még erőteljesebbek lehetnek, ha az illető azt tapasztalja, hogy valóban felszaladt rá néhány kiló vagy olyan helyzetekben van, amelyeket hízással társít. Például étkezéssel járó társadalmi eseményeken, ezért aki obezofóbiában szenved, általában kerüli a közös étkezéseket.

Következmények, szövődmények

Az elhízásfóbia arra is késztethet valakit, hogy bizonyos dolgokat tegyen – vagy éppen ne tegyen - a súlygyarapodás elkerülése érdekében. Ilyen lehet a koplalás, megszállott kalóriaszámlálás, túlzásba vitt testmozgás, állandó fogyókúra.

Az obezofóbia fő szövődménye a testsúly és az ételek egészségtelen megszállottsága.

Ez növeli az evészavar kialakulásának kockázatát, amelyet szélsőséges étkezési viselkedés jellemez.

Ilyen étkezési zavar lehet az anorexia. Ebben az esetben az illető annyira megszállottjává válik a túlsúly elleni küzdelemnek, hogy még akkor is kövérnek látja magát, amikor már kórosan sovány. Ennek jele a torz testkép, rendkívül korlátozott táplálékbevitel, túlzásba vitt testmozgás, hashajtók vagy vízhajtók használata, étkezés utáni erőltetett hányás. Az ebben az állapotban szenvedők számára a szélsőséges fogyókúra és a fogyás a mögöttes érzelmi problémák kezelésének módja. A súlyos kalóriahiány miatt az anorexia olyan súlyos szövődményekhez vezethet, mint az izomsorvadás és a többszervi elégtelenség.