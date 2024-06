Katalin hercegné haja összeesküvés-elméleteket szült - Kemoterápiás nővér adja meg a választ

A múlt szombati Trooping the Colouron túlzás nélkül minden szem a walesi hercegnére szegeződött. Vilmos felesége mindenkit lenyűgözött, ám többekben felmerült a kérdés: hogyhogy nem hullott ki Katalin hercegné haja, ha kemoterápián vesz részt.

Katalin hercegné remekül nézett ki a Trooping the Colouron

Forrás: AFP

Katalin rákdiagnózisa óta most először jelent meg a nyilvánosság előtt és a rajongók elismerő szavai mellett megjelentek az összeesküvés-elméletek is. Közülük a legdurvább, hogy nem is Katalint látták, de olyat is lehet olvasni a közösségi médiában, hogy a hercegné már rég halott.