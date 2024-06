Katalin hercegné néhány hónappal ezelőtt saját maga számolt be egészségi állapotáról: videóban közölte, hogy rákot diganosztizáltak nála. A hercegné komoly megpróbáltatásokon ment át az elmúlt időszakban, és megelőző kezeléseken vett részt. Elárulta, a tervezett hasi műtétkor még nem tudták, hogy komolyabb a baj, csak a műtét utáni vizsgálatok mutatták ki a betegséget.

Minden, amit tudni lehet Katalin hercegné megelőző kemoterápiájáról

Forrás: Getty Images/Trooping The Colour 2024

Katalin hercegné megelőző kemoterápiája

A hercegné nyilatkozata után sokakban felmerült a kérdés, mit is jelent pontosan a megelőző kemoterápia.

A megelőző kemoterápia, más néven adjuváns kemoterápia, a rákeltávolító műtét után történik, amikor a vizsgálatok nem mutatnak ki rákterjedést. A kezelés célja az, hogy elpusztítson minden fennmaradó rákos sejtet, amelyek a véráramban keringenek, vagy elterjedtek más szervekben, például a csontvelőben, a májban vagy a tüdőben

- magyarázta Dr. Ramia Mokbel onkológiai szakértő, majd hozzátette: míg ez a kezelés a rejtett sejteket célozza, gyakran okoz mellékhatásokat, mint például hajhullás, alacsony fehérvérsejtszám, csökkent immunitás a fertőzésekkel szemben vagy akár bélgyulladás. A kemoterápia célja a már meglévő rákos sejtek elpusztítása, illetve segíthet megelőzni a betegség visszatérését. Kemoterápiát alkalmazhatnak műtét előtt vagy után, vagy önmagában is. Katalin hercegné esetében a kemoterápia célja a betegség visszatérésének minimalizálása.

Dr. Bob Phillips, a Yorki Egyetem gyermekonkológiai professzora szerint a kemoterápiás kezelés időtartama "nagyon változó". Hagyományosan négy-hat ciklusból áll, mindegyik ciklus 21 napig tart, és egy vagy néhány napos kemoterápiás kezelést tartalmaz. Számos különböző típusú kemoterápia létezik, de a leggyakoribbak a tabletták és az intravénás (vénába adott) folyadékok. Az intravénás kemoterápiát általában kórházban végzik, míg a kemoterápiás tablettákat otthon is lehet szedni, rendszeres orvosi ellenőrzés mellett.

Katalin hercegné szombaton visszatért a nyilvánosság elé

Az elmúlt hetekben számos elmélet látott napvilágot arról, hogy a hercegné részt vesz-e a Trooping the Colour ünnepségen. Katalin az esemény előtt nagy bejelentést tett: hintóba ül gyerekeivel, majd megjelenik a Buckingham-palota erkélyén is. A 42 éves hercegné a bejelentését követően köszönetet mondott mindenkinek, akik aggódtak és aggódnak érte. "Meghatott az elmúlt néhány hónapban érkezett minden kedves támogató és bátorító üzenet. A betegségem valóban megváltoztatta az életünket, de a sok szeretet, amit kaptunk, Vilmost és engem is átsegített a nehezebb időszakokon" - írta közleményében. Katalin arról is beszélt, hogy még nincs túl a betegségén, a kezelése még hónapokig eltart és ebből kifolyólag vannak jó és vannak rossz napjai.