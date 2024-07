Erdőterápia - A természet gyógyítja a testet és a lelket

Egyedül is megy?

Természetesen az erdőben időt tölteni egyedül is fantasztikus és gyógyító hatású.

A legegyszerűbbnek tűnő feladatot kell megtennünk: magunk mögött hagyni a mobilunkat, autónkat, munkahelyi gondjainkat, kisétálni az erdőbe, és engedni, hogy a fák átadjanak nekünk végtelen energiájukból.

Most biztos sokan arra gondolnak: mi ebben a nehéz? Eddig is sétáltunk az erdőben, csak azt úgy neveztük, hogy kirándulás. De nem, a kettő nem ugyanaz! A cél az, hogy mély kapcsolatba kerüljünk a jelen pillanat megélésének élményével. Az erdő látványa, hangjai és illatai egyenesen a „most” pillanatba visznek minket, így az agyunk abbahagyja a várakozást, a visszaemlékezést, a töprengést és az aggódást.

A mai embernek ugyanis a legnehezebb feladat, hogy a jelenben legyen, és ne a múltban történteken rágódjon, vagy a jövő miatt aggódjon. A múlt már elmúlt, a jövő még nincs itt.

A jelen viszont csak arra vár, hogy megéljük, benne legyünk. Az erdőterápia ebben segít: a dolgok észrevétele és érzékelése ahelyett, hogy ítélkeznénk vagy értékelnénk. Vegyünk lassú, mély levegőt minél többször, közben csak arra gondoljunk, és azzal foglalkozzunk, hogy milyen csodálatos dolgok vesznek körül. Gyönyörködjünk a fákban, levelekben, virágokban, mohában, bátran simítsuk is meg azokat, érezzük, hogy milyen tapintásuk, hogy nedvesek vagy szárazak, hidegek vagy melegek. Ne siessünk, ne kapkodjunk, és ne hagyjuk, hogy a gondolataink elkalandozzanak a problémáinkra. Ha a gyerekünket is visszük, akkor ugyanerre próbáljuk őt is biztatni: a telefonjuk helyett, most csak az erdőre figyeljenek. Az erdőben töltött közös családi séta jó alkalom az együttlétre, jó lehetőséget nyit a beszélgetésre, együtt tanulásra, az erdei környezet megismerésére és az erdő megkedveltetésére, az élet és a természet tiszteletére.

Meditáció a természetben

Forrás: Shutterstock

Próbáljunk ki egy egyszerű gyakorlatot:

Üljünk kényelmesen, és figyeljük a légzésünket. Tartsunk távol minden gondolatot, külső tényezőt, ami elvonja a figyelmünket légzésünk tudatosságától - legyen az egy hang, egy gondolat vagy egy érzés. Ha mégis észreveszünk valami mást, próbáljuk tudatosítani, hogy most éppen elvonta valami a figyelmünket a légzésünkről. Engedjük tovább ezt a gondolatot, és figyeljünk újra a légzésünkre. Azért jó, ha ezt gyakoroljuk, mert ha egy másik alkalommal gondolatokba, aggodalomba vagy sajnálkozásba merülünk, könnyebben ki tudunk szakadni belőle, és visszatérni a jelenbe. Az agyunk hosszú évek óta folyamatosan aggódik, rágódik és túlgondolkodik. Hagyjuk kicsit megpihenni, regenerálódni. Szánjunk időt arra, hogy mélyeket lélegezzünk és befelé fordítsuk a figyelmünket.

Stressz ellen dolgozták ki A Shinrin-yoku az 1980-as években indult Japánban, válaszul a nemzeti egészségügyi válságra. Japán vezetői észrevették a stresszel kapcsolatos betegségek megugrását, amit annak tulajdonítottak, hogy mindenki egyre több időt tölt technikai kütyük fogságában. Ezért tanösvényeket hoztak létre, hogy az emberek szabadtéri élményekkel gazdagodjanak. Évtizedes kutatások szerint az erdei fürdőzés segíthet a stressz csökkentésében, a figyelem javításában, az immunrendszer erősítésében és a hangulat javításában.

Hogyan hathat az erdőterápia a fizikai egészségre?

Az erdő látványának és hangjainak befogadása segíthet ellazulni. De nem csak az agyunk és a lelkünk kap egy kis lökést. Bizonyított, hogy az erdei terápia a fizikai testünknek is jót tesz. Egy tanulmány kimutatta, hogy ez csökkenti a kortizolszintet, a stresszhormont. Egy másik tanulmány szerint az erdei terápia pozitív hatással van a vérnyomásra és az adiponektinre, egy olyan fehérjére, amely segít szabályozni a vércukorszintet. Bár az erdőterápia középpontjában nem a testmozgás áll, a rendszeres séta segíthet a mozgásszegény életmód javításán is.