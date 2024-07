Klimax: tévhitek helyett valóság

A változó kor ma már nem tabutéma, legalábbis nem annyira, mint évekkel, évtizedekkel ezelőtt, amikor a nők sokszor gúnyolódásnak, ugratásoknak voltak kitéve, amikor elértek életük feléhez. Még csak a klimax tüneteit sem kellett produkálniuk ahhoz, hogy a változókorral kapcsolatos kritikákat kapjanak egy kevésb jó napjukon. Ahogy a menstruáló, úgy a klimaxban lévő nő is hisztérikus házi sárkányként volt ábrázolva, így nem csoda, ha inkább nem is kérdezett, még a saját orvosától sem, ha problémája akadt. Igaz, néhány évtizeddel ezelőtt az orvostudomány sem foglalkozott sokat a témával, a nők magukra és a saját és egymás tapasztalataira számíthattak csupán. Ez az út vezetett oda, hogy sokkal kevesebb valódi információval, mint tévhittel lépnek a klimax valamelyik szakaszába. Ezeket a tévhiteket cáfoljuk most meg, miközben a tényeket is megmutatjuk.

A klimaxról rengeteg a tévhit

Forrás: Shutterstock

1. tévhit: A menopauza tünetei általában csak egy évig tartanak

Először is, a menopauza valójában egyetlen nap, 12 hónappal az utolsó menstruáció után. Sokan tehát, amikor menopauzáról beszélnek, valójában a klimaxra gondolnak. Ám a klimax sem egy évig tart, a különböző szakaszai, a peri-, premenopauza, illetve a posztmenopauza időszakának hossza egyénenként változik, és összességében akár 10 évig is eltarthat.

2. tévhit: A klimax csak az ötvenes évek körül kezdődik

Sajnos nem igaz, van, akinél már a negyvenes évei előtt vagy azok elején jelentkeznek a premenopauza tünetei, bár tény, hogy legtöbb nőnél jellemzően 45 és 55 éves kor között érzékelhetőek az első tünetek.

3. tévhit: Onnan tudod, hogy klimaxolsz, hogy elkezdődnek a hőhullámok és az éjszakai izzadás

Kétségtelen, hogy a két leggyakoribb, betegségekre nem igazán jellemző tünetről beszélünk, tehát, akinek hőhullámai, éjszakai izzadása van, nagy eséllyel klimaxol. Ám az is tény, hogy van, akinél csak néhányszor vagy soha nem jelentkezik a két tünet, vagy csak az egyik vagy másik gyötri. A klimax változatos tüneteket produkál, ami az egyik nőnél alap, a másik sosem tapasztalja, nem véletlenül nehezen azonosítható állapot.