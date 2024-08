A céklalé hatása az energiaszintre semmihez sem fogható

A céklalé hatása az immunrendszerre

A céklalé fogyasztása erősíti az immunrendszert, mivel számos olyan tápanyagot tartalmaz, amelyek fontosak a szervezet védekezőképességének fenntartásában. Az antioxidánsok segítenek ellenállóbbá teszik a sejteket a szabadgyökök káros hatásaival szemben, ezáltal csökkentik a betegségek kialakulásának kockázatát.

A céklalé gyulladáscsökkentő hatású is, ez a tulajdonság pedig hozzájárul az immunrendszer hatékonyabb működéséhez, és segít megelőzni a krónikus betegségek kialakulását.

Hogyan fogyasszuk a céklalevet?

A céklalé beillesztése a napi étrendbe a legjobb dolog, amit magunkért és az egészségünkért tehetünk. Az elkészítése egyszerű, a céklából készült italok pedig rendkívül ízletesek.

Forrás: Shutterstock

Így fogyaszthatod a céklalevet:

- Frissen préselve: A legjobb, ha a céklalevet frissen préselve fogyasztjuk, így megőrizhetjük a benne található tápanyagokat.

- Keverve más gyümölcslevekkel: Hogy finomabb legyen, keverhetjük almával, sárgarépával vagy gyömbérrel.

Fontos! A céklalé napi adagja 1-2 pohár, ennél többet többet ne igyunk, mivel túlzott mennyiségben emésztési problémákat okozhat.

A céklalé hasmenést okozhat, ha nem hígítjuk, ezért adjunk hozzá vizet vagy más gyümölcsleveket. Akiknek vese- vagy epekövei vannak, ne fogyasszon céklalevet, mivel felerősítheti a tüneteket. A céklalé "túladagolásának" olyan további mellékhatásai is lehetnek, mint a láz, hidegrázás, kiütések, égő és viszkető érzés.

Nyers céklalé házilag — A Life.hu kedvenc receptje:

300 g cékla

3 narancs

1 alma

1 sárgarépa

1 kis darab gyömbér

Hámozd meg, majd vágd durvára a céklát és a narancsot. Tedd a gyümölcscentrifugába a többi hozzávalóval együtt, és kész is, máris fogaszthatod. A nyári melegben pár jégkockát is dobhatsz bele, tökéletes frissítő vagy reggeli ital, akár kávé helyett is.