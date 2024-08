Miért falnak a tizenévesek, és miért csipegetnek az idősek? - Az étvágy változása a kor előrehaladtával

Míg a tinik mindent felfalnak, amit eléjük tesznek, addig az idősek veszítenek az étvágyukból. Az energia mennyisége, amit a testünk követel tőlünk, egész életünk során változik. Az étvágy változása természetes dolog, de megértjük az okait, biztosíthatjuk a jó egészséget későbbi éveinkre.

Az étvágy változása: a tinik mindent felfalnak, amit eléjük tesznek, az öregek csak csipegetnek

Forrás: Shutterstock

„A testünk többé-kevésbé megmondja, hogy mit és mikor együnk, és talán hallgatnunk kellene rá” - mondta Susanne Klaus, a német Emberi Táplálkozástudományi Intézet vezető kutatója.

Az étkezés alapvetően funkcionális dolog: energia nélkül egyszerűen nem maradnánk életben. Az ételeinkben lévő szénhidrátokat energiává alakítjuk, míg a zsírok és aminosavak segítenek létrehozni a létfontosságú fehérjéket és más szerkezeteket, amelyek segítik a szervezet működését. Annak érdekében, hogy ezek a folyamatok óramű pontossággal működjenek, a szervezetnek speciális rendszerei vannak, amelyek biztosítják az energiaellátást.

A ghrelin és leptin hormonok

„Ezek az önszabályozó mechanizmusok irányítják az éhséget és a jóllakottságot” - mondta Klaus a Deutsche Welle angol kiadásának. „Főként a gyomorból és a bélből érkező jelekről beszélünk, de olyan hormonok is szerepet játszanak a folyamatban, mint például a leptin, amelyet a zsírszövet vagy a testzsír választ ki, és amely jeleket küld a hipotalamusznak, az agyban lévő irányítóközpontnak. Ez egy autonóm rendszer, akárcsak a légzés.”

A hormonokat, amelyek arra késztetnek bennünket, hogy ételt keressünk, éhséghormonoknak is nevezzük. A leptin mellett talán a ghrelin a legismertebb éhséghormon. A ghrelin a gyomorból kerül a véráramba, és azt üzeni az agynak, hogy ennünk kell. Amikor jóllakunk, a ghrelin felszabadulása lelassul, ez vezet a teltségérzethez.

Más hormonok is szabályozzák a teltség- és ürességérzetet. Ezek közé tartozik az inzulin és más hasnyálmirigy-hormonok, amelyek gátolják az éhségérzetet. Ilyen például a GLP-1, amelynek működését a cukorbetegség elleni gyógyszer, az Ozempic utánozza.

Az emésztés folyamata

Amikor a hormonok arra késztetnek bennünket, hogy ételt vegyünk magunkhoz, a mechanikus emésztési folyamatok már a szájüregben elkezdődnek. Itt az ennivalót kisebb, pépesebb, lenyelhetőbb formára őröljük a fogak segítségével. A pép a nyelőcsövön keresztül a gyomorba kerül - ez a perisztaltika néven ismert folyamat. A mechanikus emésztéssel párhuzamosan zajlik a kémiai emésztés is. Ez is a szájban kezdődik, ahol a nyálban lévő amiláz enzimek elkezdik lebontani az ételben lévő keményítőt. A gyomorban több ilyen emésztőenzim fejezi be a munkát, így ezután a víz és a tápanyagok a belekből felszívódhatnak a véráramba.