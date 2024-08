Megviseli a szervezetünket a tartós hőség

Nyáron a nagy meleg csak a strandokon esik jól, akinek dolgoznia kell, hiába tölti a napot légkondicionált helyen, ahogy telnek a forró hetek, egyre kimerültebbnek érezheti magát. A tartós hőség leginkább az időseket, kisgyerekeket, krónikus betegeket veszélyeztetni, de azoknak a szervezetét is erősen igénybe veszi, akik makkegészségesek. A nappali hőség után sokszor az éjszakák se hoznak enyhülést, így folyamatos a hőstressz, állandó vendég a kimerültség, aluszékonyság, fáradékonyság.

Mindenkit kikészít a tartós hőség, érdemes figyelni a jelekre.

Forrás: Shutterstock

A tartós hőség hatására túlságosan felmelegszünk

Az emberi szervezet körülbelül 37 Celsius-fokos, így ha e fölötti hőmérsékleten töltjük a mindennapjainkat – például a szabadban, utána pedig klíma nélküli lakásban, ahol simán túllépheti a hőmérő higanyszála ezt a hőmérsékletet –, akkor a szervezet egyre nehezebben tudja leadni az extra hőt, és még az izzadás sem segít. Sőt, ha melegebb a környezet, mint a testünk hőmérséklete, akkor a test elkezdi felvenni a hőt a környezetéből – vagyis túlmelegszik.

Hőkimerülés és hőguta is leselkedhet ránk

„Az emberek gyakran külön fogalomként beszélnek a kettőről, pedig gyakorlatilag ugyanazon a skálán helyezkednek el. Csak míg az egyik kevésbé ártalmas, addig a másik életveszélyes lehet, ami azonnali ellátást igényel” – nyilatkozta Dr. Thomas Waters sürgösségi ellátásban dolgozó orvos a Cleveland Clinic egy cikkében. Ha a hőkimerülés kezelés nélkül marad, akkor könnyedén válhat belőle hőguta, ami már egy veszélyes állapot. Az első jel az intenzív izzadás, amivel a test gőzerővel igyekszik lehűteni magát. A testünk hőszabályozásáért a hipotalamusz felel, ami az idegrendszer közvetítésével jelez az izzadságmirigyeknek. Hőkimerülés esetén ez azonban nem mindig elegendő a test lehűtésére, így a testhőmérséklet elérheti a 38-40 fokot is, ha nem segítjük lehűlni a testet – ekkor azonban már a hőguta veszélye áll fenn, ami életveszélyes állapot is lehet. A bőr kipirul, forró lesz, ájulás is felléphet, és a keringés is összeomolhat, ezért a hőguta mindig orvosi beavatkozást igényel.