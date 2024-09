Ezzel a diétával fogyott 18 kilót Christina Aguilera: igazi bombázó lett

A fogyókúrák általában nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, az eredmények addig tartanak, amíg mi is tartjuk magunkat a szabályokhoz. Ezért mielőtt bármilyen diétába is fognánk, egy dolgot nem szabad elfelejteni: a tartós fogyás csakis életmódváltással érhető el. Az persze igaz, hogy az elején talán szigorúbbnak kell lennünk, később pedig egy megengedőbb „fenntartó" étkezést kell követnünk, de azt jobb, ha már az elején elfogadjuk, hogy az étekzésünk nem térhet vissza a régi kerékvágásba. Christina Aguilera is ezen elvek mentén kezdett bele az életmódváltásba, ő a szivárványdiétát választotta, természetesen a testmozgás mellett.

Forrás: Getty Images/Alberto E. Rodriguez

Szivárványdiétával fogyott Christina Aguilera

Minden diéta alapja a kalóriadeficit, vagyis kevesebb ételt kell elfogyasztanunk, mint amennyire egy nap a testünknek szüksége van. Hogy mennyi az annyi, az egyénenként változik, mindenesetre ez az alapszabály, amit addig mindenképpen követnünk kell, amíg el nem érjük a vágyott alakot, azután pedig „súlyfenntartó" kalóriamennyiséget fogyaszthatunk, vagyis annyit vihetünk be, amennyit a testünk felhasznál. Az viszont nagyon nem mindegy, hogy milyen ételekből jön össze a szükséges kalóriamennyiség.

A Christina Aguilera által választott szivárványdiéta például a tápanyagokra koncentrál, és főként növényi alapanyagokból dolgozik. Az énekesnő minden nap egy adott szín alapján fogyasztott ételeket.

A piros ételek, mint a paradicsom, a grapefruit és a görögdinnye gyulladáscsökkentő hatásúak, és csökkenthetik a szívbetegségek és bizonyos rákos megbetegedések kockázatát is. A fehér élelmiszerek - mint a hagyma, a burgonya és a gomba - szintén. A sárga és narancssárga csoport - beleértve az ananászt, a banánt és a narancsot - hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, de támogatja a szem egészségét is. A hagyományos zöldek, mint a saláta, a brokkoli és a spenót, magas antioxidáns-tartalmúak, míg a kék és lila élelmiszerek - mint az áfonya és a szeder - állítólag javítják az agyműködést és csökkentik bizonyos neurológiai rendellenességek kockázatát.

Ez egy mókás módja annak, hogy minél több zöldséget és gyümölcsöt fogyasszunk, természetesen a saláták mellé húsokat is választhatunk a fehérjebevitel biztosítására.

A lényeg azonban még is, hogy változatosan étkezzünk, és lehetőleg minél több növényi alapanyagot fogyasszunk. Christina Aguilera miután elérte a vágyott alakot, már nem követi ezt a diétát, de továbbra is az egészséges életmód híve: előnyben részesíti a csirkesalátát, a halakat és természetesen a zöldségeket. Ezek mellett a mozgásról sem feledkezik meg, egyebek mellett jógázik, bokszol, erőnléti edzéseket és kardió gyakorlatokat végez.