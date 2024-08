Christina Aguilera egy napot sem öregszik: friss fotóján megdöbbentek a rajongók

Christina Aguilera legújabb megjelenése teljesen lenyűgözte a rajongókat, akik szerint az énekesnő úgy néz ki, mintha visszarepült volna az időben a 90-es évekbe. A popdíva nemrégiben egy Instagram bejegyzésben osztott meg egy fotó sorozatot, amelyen lenyűgözően fiatalosan néz ki.

Christina Aguilera kortalan fotójával megdöbbentette rajongóit

Forrás: Getty Images

Christina Aguilera jó pár évet letagadhatna korából

A képeken vagány ruhában látható, strasszkövekkel feldobott sminkje és szoros copfban összefogott, majd fenékig érő barna melír csíkos platinaszőke haja megdöbbentően hasonlít ahhoz a megjelenéshez, amit az énekesnő mintegy 20 évvel ezelőtt viselet. A rajongók meg voltak győződve arról, hogy a kép egyenesen a 2000-es évekből származik.

A kép alatt többen is megjegyezték, hogy mintha kedvencük egyáltalán nem öregedett volna az elmúlt évtizedekben. Az egyikőjük még viccelődött is azzal, hogy Aguilera valószínűleg megtalálta a fiatalság forrását. A kétgyermekes énekesnő videóban is megmutatta, hogy most is van olyan dögös, mint karrierje kezdetén.

Az énekesnő hosszú ideig küzdött súlyfelesleggel

Christina Aguilera, aki a 90-es évek végén tinisztárként robbant be a köztudatba, továbbra is az egyik legmeghatározóbb női előadó, bár a korábbi slágergyáros ma már kevésbé van reflektorfényben. Az énekesnő hosszú ideig küzdött súlyfeleslegével, nemrég azonban látványos fogyása sokakban felkeltette a gyanút. Rajongó jelenlegi karcsúságát nem a kitartó munka és a diéta eredményének tartják, hiszen mostanában sokan használnak különböző fogyasztószereket azért, hogy kifogástalan legyen az alakjuk. Az elmúlt években az Ozempic széles körben elterjedt a hírességek körében, akik gyorsan szeretnék leadni a kilókat, ezért is gondolják azt Christina rajongói, hogy az énekesnő is kihasználta a szer előnyeit. A rajongók úgy vélik, hogy az énekesnő is ennek a gyógyszernek a segítségével fogyott le.