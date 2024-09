Károly király orvosi utasításra lemondta az utazását

Károly király a Buckingham-palotában fogadta az új-zélandi női rögbiválogatottat, a Black Ferns csapatát. Az uralkodó csalódottságát fejezte ki, amiért nem látogathat el az országukba, ahogy azt a közeljövőben tervezte.

Károly király és az új-zélandi női rögbicsapat

Forrás: AFP

„Rendkívül sajnálom, hogy orvosi utasítás miatt nem tudok október végén Új-Zélandra utazni. De remélem, hogy hamarosan adódik egy másik alkalom" - mondta, majd egy kérést intézett a játékosokhoz. „Addig is adjátok át üdvözletemet Új-Zélandnak, kérlek, és az új-zélandiaknak."

Ő királyi felsége egy bölcsességet is megosztott a fiatal játékosokkal:

Remélem, hogy a lehető legtöbbet hozzátok ki a csapatban töltött időből, mert nem maradtok örökké fiatalok, én is rájöttem, hogy minden sokkal gyorsabban elmúlik, mint azt gondolnánk. Kívánom, hogy nagy sikereket érjetek el!

A Buckingham-palota február 5-én jelentette be, hogy rákot diagnosztizáltak Károly királynál, és még azon a napon meg is kezdte a kezeléseket. Az alattvalók azóta is aggódnak. Bár úgy tűnik, hogy Károly király jó erőben van, felröppentek olyan hírek, hogy az udvar már a temetését szervezi.

A Buckingham-palota nemrégiben nyilvánosságra hozta Károly király és Kamilla királynő közelgő ausztráliai és szamoai körútjának útitervét, október 18-án indulnak. Ennek az utazásnak lett volna része a lemondott új-zélandi kiruccanás is. Annak ellenére, hogy Károly orvosi csapat lerövidítette az utazást, egy bennfentes jó hírekkel szolgált: elárulta, hogy Károly állapota sokat javult, gyógyulóban van.

Károly király fogadalmat tett

III. Károly király két éve van a trónon, és bizony ez az időszak nem volt egyszerű a királyi család egyetlen tagjának sem. Harry herceg és Meghan Markle sorozatos támadásokat indítottak ellenük, de komoly eégszségi problémákkal is szembe kellett nézniük, hiszen az uralkodónál és Katalin hercegnénél is rákot diagnosztizáltak. Károly azonban pozitívan tekint előre.

„Sok minden történt, de a király mindig is derűlátó volt. Egyszer sem engedte meg magának, hogy megkérdőjelezze a jövőt" - árulta el egy informátor.