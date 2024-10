Óriás zöldségek: Rekordok és titkok a gigantikus növénytermesztés világában

Az Észak-Angliai Kertészeti Társaság (NEHS) közel ötven éve rendez versenyszerű gyümölcs- és zöldségkiállításokat, ahol az Egyesült Királyság kertészeit ünneplik a túlméretezett zöldségtermesztésben elért sikereikért. Idén sem volt ez másképp, hiszen a legjobb termések kerültek bemutatásra, mint például Peter Glazebrook rekordot döntő 27,48 kg-os karfiolja, 89,7 cm hosszú futóbabja és 4,98 kg-os burgonyája. Az idei Harrogate Őszi Kertészeti Kiállítást Észak-Yorkshire-ben szeptember 13. és 15. között tartották, míg a Malvern Őszi Kiállításra Worcestershire-ben került sor szeptember 27. és 29. között. Emberek ezrei voltak kíváncsiak az eseményre, hogy saját szemükkel is megcsodálhassák a lenyűgöző óriás zöldségeket.

Óriás zöldség rekordok, íme a világ legnagyobb zöldségei

A fine dining gasztronómia pöttöm adagjaihoz képest itt valóban a méret volt a lényeg. Óriás retek, hatalmasra nőtt hagyma, vagy rekord hosszúságú uborka, hogy csak néhányat említsünk azok közül a világ legnagyobb zöldségei közül, amelyeket bemutattak az idei Harrogate Őszi Kertészeti Kiállításon. Idén két versenyző duplán is győzelmet aratott, amikor Stephen Purvis, Durham megyéből származó kertész, elnyerte a legnehezebb póréhagyma és a legnehezebb hagyma díját is. Óriás zöldség terményei 8,96 kg-os, illetve 7,6 kg-os súllyal büszkélkedhettek. A másik versenyző, aki két kategóriában is diadalmaskodott, Chris Marriot volt Mansfieldből, aki a legnehezebb céklát termesztette, ami 18,8 kg-ot nyomott, valamint a legnehezebb sárgarépát, ami 7,85 kg-os volt. További győztesek között szerepel Carmel Atherton Mansfieldből, aki az 1 méter hosszú uborkájával nyerte el a leghosszabb uborka címet, illetve Andy Dawson Billinghamből, aki büszkén mutatta be 38,59 kg-os óriás tökét.

Új brit rekord született

Egy ikertestvér megdöntötte a brit rekordot, miután egy több mint egy tonnát nyomó óriástököt neveltek, amely olyan hatalmas, hogy daruval kellett a mérlegre emelni a megyei kiállításon.

A 63 éves Ian és Stuart Paton naponta három órát töltöttek a gigantikus, 1198,2 kg-os tök gondozásával Lymingtonban, Hampshire-ben, három hónapon keresztül. Ezután roppant óvatosan vezettek négy és fél órát a Malvern Őszi Kiállításra, hogy elnyerhessék a világ legnehezebb tökje címet. A világrekordot nem sikerült megdönteniük, amely 1 247 kg, de így is örömmel állítottak fel új brit rekordot, hiszen a tökük nagyjából akkora súlyú, mint egy kisebb autó. A világrekord, a legnagyobb tök rekordját jelenleg egy óriás tartja, amelyet „Michael Jordannak” becéznek, és 1 247 kg-ot nyom.