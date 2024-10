Az ultra-feldolgozott ételek (UPF) olyan ételek, amelyek színezékeket, édesítőszereket, emulgeálószereket és tartósítószereket tartalmaznak. A csokoládészeletek, sütemények, kekszek, csipszek, szénsavas italok, csirke nuggets-ek és sült krumpli mind ebbe a kategóriába tartoznak. Azonban néhány alacsony zsírtartalmú és ízesített joghurt is ide vehető, valamint a tömegesen gyártott kenyér, reggeliző gabonafélék, tésztaszószok, fehérjeszeletek és növényi alapú tejek is.

Ez történik a testeddel, ha több mint 24 óráig csak ultra-feldolgozott ételeket fogyasztasz

Forrás: Shutterstock

A 30 éves torontói Tennyson egy 50 órás gyorséttermi maratonon vett részt, amely során a mozgást is elhanyagolta. Ez az étkezési maraton szupermarketből vásárolt nassolnivalókat, elvitelre rendelt ételeket és cukros koktélokat tartalmazott. Eközben a floridai Heria egy rövidebb, 24 órás gyorséttermi maratonon vett részt, és dokumentálta, milyen hatással volt ez az intenzív edzéseire. Mindkét alkotó arról számolt be, hogy az egész kísérlet alatt éhesek voltak, annak ellenére, hogy Tennyson napi 8000 kalóriát fogyasztott — ami több mint háromszorosa a szokásos mennyiségének. Emellett negatív hatásokat is észleltek, mind az energiaszintjükön, mind a mentális állapotukon.

Tennyson bevallotta, hogy az első nap chipszek, édességek és szénsavas italok fogyasztása után "undorítóan" érezte magát. Egy ponton ezt mondta a nézőknek:

Befejeztem a fagyit, haladok a krémmel, már csak úgy mellesleg majdnem hét fánkot ettem meg. Olyan undorítóan érzem magam… látod, milyen könnyű enni játék közben? Egyszerűen annyira elvonja a figyelmedet, hogy hirtelen már 3000 kalóriát ettél meg.

Az ebédre rendelt Papa John's pizza csak rontott a helyzeten. „Olyan érzés, mintha a fejem össze lenne szorítva, annyi gázt termel a testem, hogy mindjárt levegőbe emelkedek” — mondta Tennyson.

Az első napot végül cukros koktélokkal zárta, és késő este még betért egy McDonald's-ba is. Tennyson megjegyezte, mennyire furcsa volt, hogy még mindig éhes volt, annak ellenére, hogy sokkal többet evett, mint szokott.