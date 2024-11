Ahogy arról a Life.hu is beszámolt, Andrei Mangra igen csúnya ügybe keveredett. Csütörtök este megverték, a lakásában törtek rá a támadói. Az egyik szomszéd a rendőröket is kihívta, akik a helyszínen kábítószert és kést is találtak. A hatóságok most zsarolás és kábítószerfogyasztás miatt nyomoznak.

Andrei Mangra helyét Suti András vette át Szabó Zsófi mellett.

Forrás: TV2

Andrei Mangráról a TV2 megvált, nem léphet fel többet a Dancing with the Starsban. Szabó Zsófi új partnert kapott, Suti Andrással táncol ezentúl. A csinos műsorvezető sírva nyilatkozott az ügyről.

Szabó Zsófi és Andrei Mangra minden idejüket együtt töltötték

„Nagyon aggódom Andreiért, mert nagyon közel kerültünk egymáshoz" - mondta Zsófi, aki az elmúlt két hónapját a táncossal töltötte. „Reggeltől estig együtt vagyunk a táncteremben. Amikor vége van a próbának, akkor én őt hazaviszem, a kocsiban beszélgetünk, reggel délután együtt eszünk, amíg a kisfiam iskolában van, én vele töltöm minden percemet. Nyilván megviselnek a vele való történések."

Suti Andrásnak is nagy feladat volt beugrani Andrei helyett, de nem a koreográfia okozott neki fejtörést.

„Nyilván számunkra, profiknak a koreográfiát betanulni nem egy nehéz feladat, a nehéz inkább az, hogy Zsófi hozzászokott már egy táncpartnerhez, akivel a biztonságot érezte, és ezt a biztonságot megadni neki, ami az én oldalamról egy picit nehezebb" - árulta el Hosszú Katinka korábbi partnere.

Már tudjuk, szerencsére minden jól alakult a szombati élő show-ban, Zsófi és András továbbjutottak a nehézségek ellenére.