Ahogyan arról a Life.hu is beszámolt, Andrei Mangra verekedésbe keveredett csütörtök este. A Dancing with the Stars táncosa három másik férfival tartózkodott egy V. kerületi lakásban, ahol a dolgok egyszer csak elfajultak. A rendőröket a szomszédok riasztották - az egyik férfinél kést és kábítószert is találtak. Andrei Mangra a dulakodás során fejérüléseket szenvedett, ezért kórházba szállították, majd ki is hallgatták.

Andrei Mangra csütörtökön kevedett verekedésbe.

Forrás: TV2

Egészen eddig nem lehetett tudni, hogy Mangra színpadra tud-e állni a szombat esti élő show-ban. A TV2 csak annyit közölt, hogy Szabó Zsófi biztosan tovább táncol, de hogy kivel, azt a műsor elején jelentik majd be. Most végre kiderült, hogy Zsófi a múlt héten kiesett Suti Andrással táncol, aki Hosszú Katinka párja volt. A párosnak egy napja volt felkészülni, ami komoly kihívást jelentett.

A Bors információi szerint a csatorna később dönt arról, hogy Andrei Mangra maradhat-e a műsorban, tisztán kell látniuk, hogy mennyire érintett a rendőrségi ügyben.