Vége a diétának, sikerült lefogyni, de hogyan tartsd a súlyod?

A szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy a sikeres fogyás titka az életmódváltás. Ha sikerült leadnod a felesleget, bizonyára benned is felmerül a kérdés, mi legyen a diéta után. A fogyáshoz fontos a rendszeres testmozgás és a kalóriadeficit; ha elérted a célsúlyodat, a mozgást mindenképpen érdemes a mindennapok részeként megtartani, de ha nem akarsz tovább fogyni, a kalóriaszámlálás során figyelned kell rá, hogy többet vigyél be, mint az elmúlt hónapokban, vagy akár évben. Ez pedig nem is olyan könnyű, mint amilyennek hangzik!

Ha rögtön a diéta után visszaállsz a magasabb napi kalóriaértékre, a felesleget zsírként elkezdi raktározni a szervezeted

Gyorsan visszajöhet a felesleg

Ha nem tervezetten állsz vissza a normál étkezésre, akkor könnyen lehet, hogy néhány hónap alatt visszahízol, és hiába csináltad végig a diétát. Azok után, hogy rendszeresen kevesebb kalóriát vittél be, mint amennyit elégetsz, át kell állítanod az anyagcserédet a több kalóriára, így elkerülhető a jojó effektus. Ugyanis ha hónapokig kalóriadeficitben voltál, hozzászokott a szervezeted, az anyagcseréd ahhoz, hogy kevesebb energiát tud hasznosítani, és ha rögtön a diéta után visszaállsz a magasabb napi kalóriaértékre, a felesleget zsírként elkezdi raktározni a szervezeted.

Diéta után is a fokozatosság a legfontosabb

Életmódváltást, fogyókúrát csak fokozatosan érdemes elkezdeni, hiszen sokszor a kudarc oka a túl drasztikus változtatás, és ugyanez igaz akkor is, ha már elérted a célsúlyodat: a sikeres diéta után a szervezetednek lassan kell visszaállnia a normál étrendre. Tegyük fel, hogy a diéta alatt napi 1500 kalóriát vittél be, és ez segített lefogyni, és ha a súlyodat tartanád, akkor pedig 2000 kalóriára lenne szükséged ahhoz, hogy ne fogyj tovább. A különbség óriási, és nem is lehet egyik napról a másikra átállni a nagyobb mennyiségre. Ha eddig nem számoltad a kalóriákat, egy héten át kövesd, naplózd, hogy mennyit eszel, hiszen fontos tudnod, hogy mennyi jelenleg az alap kalóriabeviteled. Utána keresd meg, hogy a te adottságaidnak megfelelően mennyi a napi ajánlott kalóriabevitel a súly fenntartásához – ehhez nagyszerű kalkulátorokat találsz az interneten. Majd heti 50-100 kalóriával kezdd el emelni a mennyiséget, míg el nem éred a napi, súlyfenntartáshoz ajánlott bevitelhez szükséges szintet.