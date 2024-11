Te tudod, miért fontos a szervezetednek a kálium? Így építsd be az étrendedbe

A kálium az ásványi anyagok között kifejezetten elfeledett és elhanyagolt helyen szerepel. A legtöbb ember nem tudja, hogy miért fontos és nem is fordít kellő figyelmet a megfelelő bevitelre, pedig az alapvető lenne az egészség fenntartásához. A kálium elengedhetetlen a sejtek egészséges működéséhez, a szervezet sav-bázis egyensúlyának fenntartásához, az idegrendszer és az izomzat megfelelő működéséhez is. De még a testünk vízháztartására is hatással van.

A lazac kiváló káliumforrás

Forrás: Shutterstock

Fontos tehát, hogy megfelelő mennyiségben vigyük be a szervezetünkbe. Persze, nagyon egyszerű különböző vitaminkészítmények segítségével beállítani a megfelelő káliumszintet. De a mindennapi táplálkozásunk által is hozzájuthatunk, hiszen az, hogy az ételeinkkel elegendő káliumot vigyünk be a szervezetünkbe, nem nagy kihívás. Rengeteg finom és tápláló eledel létezik, amelyek segíthetnek optimalizálni a napi szükségletet. Nézzük, hogy miért fontos a szervezet számára a kálium és milyen betegségeket okozhat a hiánya. És olyan élelmiszereket is mutatunk, amelyek gazdag káliumforrásként szolgálhatnak és könnyen beépíthetjük ezeket a táplálkozási rutinunkba is.

A kálium előnyei

A kálium mondhatni a sejtek főnöke, számtalan jótékony hatása van:

segít fenntartani az egészséges vérnyomást

támogatja a megfelelő ideg- és izomműködést

segít megelőzni az izomgörcsöket

segíti a koncentrációt

hozzájárul a jobb alváshoz

csökkentheti a stroke és a szívbetegség kockázatát

hozzájárul a csontok egészségéhez

segíti a szervezetet a megfelelő pH-egyensúly fenntartásában

csökkentheti a vesekő kialakulásának kockázatát

támogatja az optimális emésztést

segít a szervezetnek, hogy a bevitt táplálékot energiává alakítsa

csökkentheti a csontritkulás kockázatát

Mennyi káliumra van szükség egy nap?

A megfelelő bevitel férfiaknál napi 3400 mg, nőknél 2600 mg. A várandós nőknek naponta 2900 mg kálium bevitelére kell törekedniük, azoknak az anyukáknak pedig, akik szoptatnak ~2800 mg-ra van szükségük naponta.

Egy, az amerikai lakosság körében végzett kutatás szerint sajnos, a legtöbben nem érik el a napi 3400 mg beviteli szintet: átlagosan csupán napi 2496 mg kálium kerül a szervezetükbe. Probléma az is, hogy ha valaki sok feldolgozott, cukros, zsíros ételt fogyaszt, azzal sem visz be elegendő káliumot, így pedig könnyen hiánybetegség alakulhatnak ki. A káliumban gazdag, teljes értékű élelmiszerek – zöldségek, gyümölcsök és a sovány húsok – fogyasztása elengedhetetlen.