Te tudod, miért vannak lyukak a sajtban? Íme, a válasz

Habár a itthon a legtöbb háztartárban a trappista a kedvenc, azért a lyukacsos sajtok is nagyon népszerűek. Az ízviláguk is egyedi, de ezeknek a sajtoknak a kinézetük a legfőbb ismertetőjegyük. Igen ám, de tudjuk, hogy ezek a krémes textúrájú sajtok miért is néznek ki úgy, ahogy?

Kiderült, miért is vannak lyukak a sajtban

Forrás: Shutterstock

Miért lyukacsos a svájci sajt?

A svájci sajttömbökön található lyukak, vagy szemek baktériumok miatt alakulnak ki. A sajtkészítők ezeket már mesterségesen adják a tejhez, a baktériumok pedig ahogy szaporodnak, szén-dioxidot termelnek. Az érlelési folyamat allatt a sajt magába szívja a sót, kiengedi a vizet, és bezárja a baktériumok szaporodása során keletkezett gázt, így buborékok keletkeznek a sajtban - írja a Mindmegette. Mostanában azonban újabb elmélet látott napvilágot: a legfrissebb kutatások szerint a hagyományos sajtkészítés első lépésében, vagyis a fejésben van a lyukak titkának nyitja. Az istállóban, hagyományos vödörben való fejéskor előfordulhatott, hogy szénaszemcsék vagy egyéb anyagok is kerültek a sajtba, ezeknek a hatására elszaporodó bakítériumok okozhatják a lyukacsosságot.

