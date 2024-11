Ez a finom hüvelyes nemcsak ízletessé teszi az ételed, de a vércukorszintedet is csökkenti

Dr. Amir Khan a TikTokon árulta el, melyik az az ízletes hüvelyes, amely nemcsak olcsó és könnyen hozzáférhető, de finom is, és fogyasztásának számos egészségügyi előnye is van. Az orvos ezek közül kiemelte a vércukorszint-csökkentő hatást és a rák kockázatának csökkentését is.

Magas rost- és fehérjetartalma, lassú felszívódása, alacsony glikémiás indexe kedvezően hat a vércukorszintre, de a bélbaktériumokat is táplálja. Ki találod, melyik hüvelyes növény tudja mindenzt? Persze, hogy a csicseriborsó. A csicseriborsó szabályozza a vércukorszintet és csökkenti a rák kockázatát

Forrás: Shutterstock Így szabályozza a vércukorszintet a csicseriborsó Dr. Amir Khan kiemelte a hüvelyes magas fehérje- és rosttartalmát, és kifejtette, hogy ezek a tápanyagok együttesen „lassítják az emésztést", elősegítve a teltségérzetet. Egy TikTok-videóban tovább magyarázta: „A csicseriborsó a vércukorszintedet is képes kezelni". Kifejtette, hogy alacsony a glikémiás indexe, és hogy a rostok lassítják a szénhidrátok felszívódását, ami a vércukorszint egyenletes emelkedéséhez vezet, nem pedig hirtelen kiugráshoz. Az orvos dicsérte a csicseriborsóban található oldható rostot is, amely „gélszerű" anyagot képez az emésztőrendszerben, ami jótékonyan hat a bélbarát baktériumokra, és potenciálisan csökkenti az irritábilis bél szindróma (IBS) tüneteit és a bélrák kockázatát. Dr. Khan nem állt meg itt, és felfedte, hogy a csicseriborsó gazdag magnézium- és káliumforrás, amely „segíthet a szív egészségének támogatásában és a vérnyomás csökkentésében". Végül a doki még egy előnyös tulajdonsággal egészítette ki a csicseriborsó étrendbe illesztésének előnyeiről szóló, már így is széles körű listáját: a hüvelyes a rákmegelőzésben is jeleskedik.