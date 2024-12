Só utáni vágy, étvágytalanság, fáradtság? Vigyázz, az Addison-kór tünetei lehetnek!

Amilyen ritka, olyan alattomos betegség az Addison-kór, mely idővel életveszélyes is lehet. Azért különösen veszélyes, mert tünetei kezdetben teljesen általánosak, így más kórra gyanakszunk. Speciálisabb tünetek megjelenésekor már előrehaladott állapotban van, ezért az intő jelekre feltétlen oda kell figyelni.

Fáadság, só iránti vágy és émelygés Addison-kórt is jelezhet.

Forrás: Shutterstock

Addison-kór kialakulása

Ez a ritka kórkép a mellékvesekéreg károsodása miatt fellépő kortizol és aldoszteron hiánya okán lép fel. Ha nem termelődik elégséges mennyiség ezekből a hormonokból, romlik az immunrendszer, a szervezet táplálékot energiává alakító képessége, csökken a libidó, felborul a vérnyomás, valamint a vér nátriumegyensúlya.

Elsődleges mellékvese károsodás közvetlen behatás, leggyakrabban autoimmun betegség, fertőzés, daganat vagy gyógyszer-mellékhatás miatt alakul ki. Másodlagos mellékvese-elégtelenség akkor jelenik meg, amikor az agylapi mirigy nem termeli a mellékvesét hormontermelésre ösztönző ACTH hormont. A két típust kismértékben eltérő tünetek kísérik.

Addison-kór tünetei

Az alacsony vényomás is az Addison-kór tünetei között lehet.

Forrás: Shutterstock

Az Addison-kór tünetei eleinte teljesen általánosak, így könnyű más betegségre asszociálni. Korai tünetek lehetnek az alacsony vérnyomás, nagymértékű fáradság, émelygés, hányinger, alhasi-, izom és ízületi fájdalom, valamint a libidócsökkenés.

Kevésbé általános tünetek lehetnek a szőrzet csökkenése, hányás, depresszió, levertség, valamint a só utáni sóvárgás.

A bőr bebarnulása az elsődleges mellékvese-károsodás tünete, ahogy az alacsony vérnyomás és súlyos kiszáradás esélye is ennél a típusnál a magasabb. Legtöbbször lassan alakul ki, de akkut módon is megjelenhet, ilyenkor azonnal mentőt kell hívni. Hirtelen vérnyomásesés, zavartság, derék és lábfájdalom, erős has- és fejfájás, valamint hirtelen hasmenés az Addison-kór akkut tünetei.

A betegség diagnosztizálása – Mikor forduljunk orvoshoz?

Mivel az Addison-kór ritka betegség, a tünetek megjelenésekor nem erre gondolnak először, így ahhoz, hogy időben lehessen diagnosztizálni, fokozottan oda kell figyelni a jelekre. Laborvizsgálat és képalkotó eljárások segíthetnek felderíteni ezt a ritka betegséget.

Ha több, Addison-kórra utaló tünetet tapasztalsz magadon, feltétlen keresd fel háziorvosod!

Az Addison-kór kezelése szájon át történő hormonnal, illetve a hiányzó só pótlásával lehetséges, ezek azonban csak a tüneteket enyhítik. Meglévő diagnózis estén fokozott tudatosság, krízis esetén beadható gükokortitoid injekció, extra gyógyszeradag, valamint a betegséget bemutató leírás magunkkal hordása is szükséges