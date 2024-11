Robbie Williams soha nem lesz teljesen felkészülve arra a pillanatra, amikor édesanyja már nem ismeri fel

Robbie Williams a minap árulta el, hogy édesanyját demenciával diagnosztizálták. A betegség négy évvel azután derült ki, hogy az énekessel közölték, hogy apja Parkinson-kórban szenved. A zenész úgy érzi, nem tudja feldolgozni a családjával történteket.

Robbie Williams szülei súlyos betegek

Forrás: Getty Images

Robbie Williams nehéz helyzetben van

Robbie Williams a hamarosan megjelenő Better Man című életrajzi filmje kapcsán adott interjút. ”Az édesanyám jelenleg demenciában szenved, apám pedig Parkinson-kóros, és nem tud felkelni az ágyból. Szóval most az életem más szakaszában vagyok” - nyilatkozta a zenész, akinek filmjét hamarosan bemutatják és turnéra indul. Williams vallomására egy szakember is reflektált, aki szerint Robbie Williams soha nem lesz „teljesen felkészülve” arra a pillanatra, amikor édesanyja, Janet már nem ismeri fel.

Mire számíthat a zenész?

Az Express megkérdezte Angelo Makrit, az Alzheimer Társaság egyik vezetőjét, mire számíthat Robbie a következő hetekben, hónapokban, években, és hogyan tud a legjobban megbirkózni ezzel. „Azt hiszem, az első, amit bárkinek mondanék, aki felhívna azzal, hogy a szülei most kapták meg ezt a diagnózist, hogy időt kell szánni ennek feldolgozására (...) Szerezzen meg annyi tudást, információt, amennyit csak tud, és próbáljon meg mindent napról napra, lépésről lépésre, mert nagyon eltérő lehet, hogy valakinek milyen ellátásra lesz szüksége. A demencia egy átfogó diagnózis, de nem tudni, hogy a betegnek éppen mivel vannak nehézségei. Amikor ez világos, akkor lehet tervezni a következő lépéseket” - nyilatkozta a szekember és hozzátette, jótékony hatású lehet egy támogató csoporthoz való csatlakozás is.

Hogyan magyarázza el a gyerekeknek, mit történt a nagyival?

„Ahogy a demencia is mindenkinél más és más, úgy nincs univerzális módja annak, hogyan beszéljük meg ezt a gyerekekkel. Ez függ az életkorától és az érettségi szintjétől. Lehet, hogy használhatod a demencia szót, de lehet, hogy nem. Mondhatod az helyette, hogy memóriaprobléma. Azt is mondhatod, hogy az illető nincs túl jól” - vélekedik a szakember és hozzátette, a gyerekek is látják majd a változást és kérdéseik lesznek, ekkor majd segíteni kell nekik is abban, hogy szerettük betegségét feldolgozzák.