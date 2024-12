Kiégés vagy kimerültség? - Teszteld, melyiktől szenvedsz!

A WHO 2019-ben hivatalosan is betegségnek nyilvánította, mégsem vesszük komolyan. Pedig a kiégés jelei azt mutatják, hogy valamin változtatni kell, hiszen hosszú távon szorongás, depresszió és kilátástalanság állhat elő. A kiégés testi tüneteket is okozhat, például alvászavarokat, emésztési problémákat, az immunrendszer gyengülését, és szív- érrendszeri betegségeket is. Érdemes tehát minél előbb észrevenni a jeleket, és kezelni a helyzetet, mielőtt elfajulnia.

Forrás: Shutterstock

Eleinte enyhék a kiégés jelei

Fáradtság, kedvetlenség, kimerültség és a motiváció hiánya egy-egy hajtósabb időszakban könnyen előfordulhatnak munkahelyen vagy a magánéletben (hiszen utóbbiban is veszélyeztethet a kiégés, ha tartós terhelésnek vagyunk kitéve), de ha hosszú ideje fennállnak a tünetek, és pihenés, szabadság után gyorsan visszatérnek, akkor kiégésről lehet szó, amivel foglalkozni kell.

Ólmos fáradtság

Ha valaki reggelente alig bír kikászálódni az ágyból, és úgy érzi, emberfeletti erőt igényel, hogy bemenjen a munkahelyére, az a kiégés tünetei közül az egyik első. Ilyenkor még gyakran nincs más jele, hogy probléma van, de érdemes erre felfigyelni.

Nemtörődömség és cinizmus

A kezdetekben az is meglehet, hogy a kiégés küszöbén álló ember mindig gúnyos megjegyzéseket tesz a munkájára, a munkahelyére, és semmi jót nem képes meglátni már az egészben; még akkor sem, ha valaha imádta a munkakörét.

Haszontalanság érzése

A kiégés jelei között gyakori, hogy az illető úgy érzi, semmit nem ad hozzá a munkájával a munkahelyi folyamatokhoz, bármennyit is csinál, bármilyen jó minőségben, soha nem lesz elegendő az erőfeszítése.

Az érdeklődés elveszítése

Valamivel később a depresszió tünetei is jelentkezhetnek, amikor úgy érzi az érintett, hogy semmiben nem tud örömet találni, és a kedvetlenség már nem csak a munkájában, a magánéletében is jelen van. Hanyagolni kezdi a hobbijait, az emberi kapcsolatait. Kutatások bizonyítják, hogy aki depresszióra hajlamos, azt jobban veszélyezteti a kiégés is.

Irritáltság és sértődöttség

A kiégett dolgozó gyakran úgy érzi, hogy minden ellene és róla szól: ha hoznak egy új intézkedést a munkahelyén, vagy kicsit türelmetlenebbül szól hozzá egy kolléga, az mind az ő iránta való utálatnak a jele. Pedig legtöbbször ezek véletlenek.