Ledöntött a nátha a lábadról? Természetes módszerekkel is sokat tehetsz a gyógyulásért

Torokfájás, orrfolyás, tüsszögés, köhögés, láz. Mindenkinek ismerős, roppant kellemetlen tünetek. A hideg, nedves, nyirkos idő elmaradhatatlan velejárója a nátha, ami nagyjából egy hétre ledönti az embert a lábáról.

A nátha ellen természetes módszerekkel is küzdhetsz

Forrás: Shutterstock

Ilyenkor próbálunk mindent bevetni és bevenni, hogy ne essünk ki a munkából, mielőbb újra egészségesek és tettre készek legyünk. Vannak olyan egyszerű, természetes módszerek, amelyek segítenek könnyebben elviselni a kínzó tüneteket és felgyorsíthatják a gyógyulást is.

Mit tehetsz, ha a nátha ledöntött a lábadról?



1. Igyál sok folyadékot!

Különösen lázas állapotban, de anélkül is nagyon fontos betegség esetén a bőséges folyadékfogyasztás. A legjobb, ha meleg teát, gyógyteákat vagy nem túl hideg vizet fogyasztasz, de természetesen a friss, hozzáadott cukrot nem tartalmazó gyümölcs- és zöldséglé is jó választás lehet.

2. Kímélő étkezés

A tartalmas levesek nemcsak finomak és energiát adnak, de a folyadékpótlásban is segítenek. Egyél zöldségeket, gyümölcsöt, könnyen emészthető, vitamindús ételeket, de kerüld a tejet és a tejtermékeket, gyulladás esetén nem használnak. Ha szereted a csípős ételeket, fogyassz gyömbért, tormát, egyél hagymát, fokhagymát, ami segít az orrdugulás megszüntetésében is. Ha azonban a torkod gyulladt és fáj, vagy lázas vagy, akkor a csípős ételeket mellőzd!

3. Pihenj sokat, aludj, amennyit csak bírsz!

A szervezetnek rengeteg energiára van szüksége a gyógyuláshoz, ezért, ha beteg vagy, ne végezz megerőltető feladatokat, hagyd, hogy a tested csak a gyógyulásra koncentráljon. Ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem mozoghatsz, de vegyél vissza a lendületből. A munka és az otthoni feladatok megvárnak. Pihenj, ha tudsz, aludj!

4. Párásíts!

Legalább azt a szobát párásítsd, ahol legtöbbet tartózkodsz. Ez nemcsak a gyógyulásban, de a megelőzésben is segít. A száraz levegő besűrítheti a légutakban pangó váladékot, orrdugulást okozhat, kiszáríthatja a nyálkahártyát. Az inhalálás is hasznos, a régi, lábas fölé hajolós módszer helyett ma már inhalátorok is kaphatóak, de ha te inkább a hagyományos verziót választod, az is megfelelő, csak légy óvatos! Láz esetén azonban mellőzd az inhalálást!