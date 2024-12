Magánszigeten karácsonyozik Beyoncé és Jay-Z: sztárok, akik luxusutazással töltik az ünnepeket

A sztárok karácsonyi ünnepe is a szeretteikkel töltött időről szól, csakhogy ők mindezt a legnagyobb luxusban teszik. Természetesen ez akkor is így lenne, ha a saját otthonukban töltenék a karácsonyt, de nem egy híresség döntött úgy, hogy a villájuk kényelme helyett inkább egy másik helyszínt választanak az ünnepek eltöltésére. Jennifer Lopez, Rihanna, Oprah és Byoncé is igazi luxusutazást tervezett.

Beyoncé és Jay-Z luxusutazást terveznek minden karácsonyra

Forrás: Getty Images

Sztárok karácsonya: luxusutazás az otthon kényelme helyett

Jennifer Lopez évekkel ezelőtt úgy döntött, hogy ikreinek az lenne a legjobb, ha nem otthon töltenék az ünnepeket. Az akkor még négyéves Emme és Max világkörüli utat kaptak karácsonyra, amiből valószínűleg kevés dologra emlékezhetnek. J. Lo után Rihanna sincs lemaradva, ha fényűzésről és pompáról van szó, ám ő mindezekért „csak" Aspenig utazik karácsonykor. Őt messze lepipálta Oprah, a talkshow-k királynője, aki egy hajókörúttal lepte meg szeretteit.

A luxusutazások koronázatlan királya és királynője azonban Beyoncé és Jay-Z, akik ugyan elutaznak karácsonykor, de a bensőségességről és a nyugalmukról nem voltak hajlandóak lemondani. Ezt úgy biztosították, hogy vásároltak egy magánszigetet a Bahamákon.

Kíváncsi vagy a luxusutazások további részleteire? A videóból megtuhatod!