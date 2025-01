Valóban összeomlott a maja civilizáció? Az ősi kultúra eltűnésének igaz története

A fényes maja civilizáció mezoamerika egyik legvirágzóbb kultúrája volt, mely a közvélekedés szerint i. sz. 900 körül összeomlott. Egy nemrégiben készített régészeti kutatás szerint ez távolabb nem is állhatna a valóságtól. Fedezzük fel a maja birodalom végének valós történetét.

Megdőlni látszik a maja civilizáció összeomlását képező tévhit.

Forrás: Shutterstock

A maja civilizáció idővonala

Írott és régészeti bizonyítékok alapján a maják ősei legalább időszámításunk előtti 19. század óta lakják a Yucatán-félszigetet és környékét. Prosperáló birodalmuk i. sz. 200 és 900 között élte fénykorát, ezt nevezzük a klasszikus korszaknak.

Ebben az időszakban olyan pompás városállamok voltak a központjaik, mint Chicén Itzá, vagy Tikál, melyek romjai a mai napig ámulatba ejtik az embereket.

Az egykor fényes civilizáció i. sz. 900 és a spanyol konkvisztádorok 1540-es évek megjelenése közötti időszakban posztklasszikus korszakát élte, árnyéka volt régi önmagának, amit egy összeomlásnak köszönhetett. Utóbbi állítást kérdőjelezte meg a kutatás.

Összeomlás vagy átalakulás?

A roppant városromok könnyen megtévesztik az embert, mert elterelik a figyelmét az apró részletekről, de a kutatók munkáját a Yucatán-félszigeten lévő áthatolhatatlan dzsungelek sem tették egyszerűvé.

Az ún. lidar, egy lézer alapú távérzékelési rendszer több falu és város nyomaira bukkant a Közép-amerikai dzsungelben. Ez rávilágít, hogy nem összeomlás, hanem átalakulás volt: a politikai és természeti változások miatt a lakosság a városokból vidékre költözött.

A maja civilizációnak a posztklasszikus időszak valójában az alkalmazkodás és újjáépülés diadalmenete volt.

Ebben a korszakban épült fel az egykori főváros Chicén Itzá romjain Mayapan városa, ami a későbbi központ lett. A maja kultúra szívósságát az is jól jelzi, hogy utolsó nagyobb maja városállam, Nojpetén csak 1697-ben esett el. A maja nyelveket mintegy 6 millióan beszélik a mai napig és kultúrájuk jó részét is sikerült megőrizni a maják ma is élő leszármazottainak.

A maja kultúra nem omlott össze, csupán az emberek vidékre költöztek a városokból. A maják hagyományainakk egy része a mai napig él.

Forrás: Shutterstock

Mi okozta a maja civilizáció bukását?

A maja civilizáció történetének megértéséhez azt kell tisztázni, hogy nem egy egységes birodalomról, hanem egymással szoros kapcsolatban álló városállamokról van szó, melyeket a kultúra és kereskedelem fűzött össze.

Az összeomlás végén kártyavárként omlottak össze ezek a városállamok, mely folyamat több generáció alatt ment végbe.

Valószínűleg a városállamok rivalizálása következtében kialakult politikai instabilitás, a városok túlnépesedése miatti kimerülő természeti erőforrások, aszály, háborúk okozták a dicső ősi maja kultúra pusztulását. Amit most már jól tudjuk, hogy valójában nem összeomlás, hanem átalakulás volt.