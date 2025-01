Súlyos baleset érte a világsztárt: az intenzív osztályra szállították

Sokan gondolják, hogy a sztárok élete habkönnyű, hiszen imádják a munkájukat, valószínűleg a főnökük sem egrecíroztatja őket és a fizetésük is mesés lehet. Arra azonban nem is gondolunk, mennyi szöveget kell megtanulniuk, hányszor kell megváltoztatniuk a külsejüket és nem egyszer meg is sérülnek.

Filmforgatások alatt nem ritkák a sérülések, és van, amikor a színészek konkrétan életveszélyes helyzetekbe kerülnek. A filmforgatások megannyi veszélyt rejtenek

Forrás: Shutterstock Tom Cruise a filmforgatások alatt nem kér kaszkadőrt Bizonyára mindannyian hallottunk már arról, hogy Tom Cruise nem hajlandó kaszkadőrt használni a filmforgatások során, így a Mission Impossible-filmek felvételei alatt jó pár alkalommal került rázós helyzetbe. De nem csak a kémfilmek munkálatai alatt kísértette a sorsot, ugyanis kis híján autóval ütközött egy fának A holnap határa című mozi egyik jelenetének felvételekor. Bár a színész csak az anyósülésen ült, az irányíthatatlanná vált kocsi őt is veszélybe sodorta. Tom Cruise nem hajlandó kaszkadőrt használni

Forrás: Northfoto Isla Fisher kis híján megfulladt A legrosszabb halálnemek között is előkelő helyen áll a fulladás. Isla Fisher is tudna erről mesélni, hiszen a Szemfényvesztők forgatásán pánikba esett, amikor néhány összegabalyodott lánc miatt majdnem vízbe fulladt egy bűvészmutatvány rögzítésekor. Isla Fisher majdnem megfulladt

Forrás: Getty Images Sylvester Stallone kórházba is került Azt gondolnánk, hogy nincs az az ember, aki harcban legyőzné Sylvester Stallonét, de úgy tűnik, tévedtünk, ugyanis akkora ütést kapott a Rocky forgatásakor, hogy nyolc napra intenzív osztályra került. Sylvester Stallonét kiütötték

Forrás: Getty Images Meryl Streep folyóba zuhant Valóban veszélyes vizekre evezett Meryl Streep, amikor a Veszélyes vizeken munkálatai során beleesett a durva sodrású folyóba. A történet középpontjában egy család áll, akik egy kirándulást szerveznek maguknak, hogy összekovácsolják a családjukat. Ezt az idillt zavarja meg egy férfi, akit Kevin Bacon alakít és aki miatt az utazás rémálommá válik. A kalandos jelenetekben az Oscar-díjas színésznő nem használt kaszkadőrt, amit valószínűleg abban a pillanatban megbánt, amikor a folyóba zuhant. Meryl Streep a Veszélyes vizeken forgatásán került bajba

Forrás: Getty Images Leonardo DiCaprio profin oldotta meg a helyzetet Leonardo DiCapro a Django elszabadul forgatásán járt pórul: beletenyerelt egy törött üvegbe, patakokban folyt a vér a kezéből. A baleset végül a filmegyik legemlékezetesebb jelenete lett, ugyanis a színész nem veszítette el lélekjelenlétét: profi módon beépítette a jelenetbe a sérülését.

Forrás: Getty Images Jackie Chan lehet a balesetrekorder Majdnem a hallását is elvesztette Jackie Chan, amikor az Istenek fegyverzete főszereplőjeként koponyatörést szenvedett. A színész állítólag több mint 3000 sérülést szerzett munka közben, így biztosan állíthatjuk, hogy ő aztán mindent megtesz azért, hogy a filmjei sikeresek legyenek. Jackie Chan majdnem megsüketült

