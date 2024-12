Arnold Schwarzenegger megdöbbentette rajongóit: sokkoló átalakuláson esett át

Arnold Schwarzenegger neve egybeforrt az akciófilmek világával, ám a 77 éves sztár most új szerepkörben tűnik fel. Legújabb filmje, The Man with the Bag című karácsonyi vígjáték forgatásán New York utcáin kapták lencsevégre, ahol vörös kabátban, kék sállal és ünnepi kötött pulóverben testesítette meg a modern Télapót. Bár a rajongók izgatottan várják a filmet, sokakat megdöbbentett a sztár lelassult mozgása és megváltozott megjelenése, amely egészségi állapotáról is kérdéseket vetett fel.

Arnold Schwarzenegger átalakulása meglepte a rajongókat

Arnold Schwarzenegger egy karácsonyi film főszereplőjeként bukkant fel New York utcáin, a rajongói pedig megdöbbentek. A sztár korábban elsősorban izmos testalkatával és akciófilmjeivel vált ikonikussá, így a télapó szerepe elsőre meghökkentő váltásnak tűnhet. A rajongók reakciói vegyesek voltak. Egyesek elismerően beszéltek róla, hogy még mindig aktív: „Majdnem 80 éves, és még mindig dolgozik. Bárcsak én is így néznék ki ennyi idősen!” – írta egy felhasználó. „Még soha nem nézett ki ennél idősebbnek és törékenyebbnek" - írta egy másik kommentelő.

Arnold Schwarzenegger télapóként

Mások azonban az egészsége miatt aggódtak: „Látni, hogy lelassult, nagyon furcsa. Mintha az egykori világ legerősebb embere árnyéka lenne önmagának” – jegyezte meg valaki más.

Schwarzenegger egészsége az évek során valóban komoly kihívások elé állította. Többször is szívproblémák miatt került műtőasztalra, 2018-ban egy tervezett, nem invazív beavatkozás váratlan komplikációk miatt nyílt szívműtétté alakult. 2023-ban pedig újabb műtéten esett át, amikor szívritmus-szabályozót kapott.