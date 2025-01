Kiderült Katalin hercegné zafírgyűrűjének titka - Szakértő fedte fel a drágakő rejtélyét

Katalin hercegné zafír eljegyzési gyűrűje az egyik leghíresebb ékszer a világon főleg, hogy előtte Diana hercegné viselte. A gyűrűt eredetileg ő kapta III. Károly királytól, vagyis ez a lenyűgöző darab már évtizedek óta a királyi család tulajdonában van. Az, hogy ez a Garrard ékszergyártó cég által készített gyűrű pontosan hogyan került a családhoz, titok. Pletykák keringenek arról, hogy Károly választotta, de arról is szóltak a híresztelések, hogy Diana hercegné nézte ki magának a cég katalógusából. Az mindenesetre biztos, hogy Katalin hercegné 2010 óta viseli a gyűrűt, bár eredetileg nem neki szánták... A zafír igazán erőteljes ékkő, azt, hogy milyen hatása is van, Szlovák Eszter spirituális tanácsadó árulta el nekünk.

Katalin hercegné zafír eljegyzési gyűrűje

Forrás: Getty Images

A zafírgyűrű története - Így került Katalin hercegnéhez az ékszer

III. Károly király 1981-ben kérte meg Diana kezét a gyűrűvel, az ékszer ára akkor 37 500 dollár volt, azóta azonban jelentősen megnőtt az értéke. A hercegné 1997-ben bekövetkezett tragikus halála után a hírek szerint Harry hercegre szállt az eljegyzési gyűrű, azonban amikor Vilmos herceg beszámolt eljegyzési szándékáról, Harry átadta neki az ékszert, így került végül Katalin hercegné ujjára.

Eredetileg Diana hercegnéé volt a zafírgyűrű

Forrás: Getty Images

A zafír eljegyzési gyűrűnek hagyománya van a királyi családban, Diana hercegné mellett Erzsébet királynő édesanyja, Erzsébet anyakirályné is zafír eljegyzési gyűrűt kapott, ahogy VI. Anna hercegnő szintén. Erőteljes nők viselték tehát ezt az ékkövet, de vajon milyen hatása van a zafírnak? Ezt árulta el nekünk Szlovák Eszter spirituális tanácsadó.

Mit jelent a kék zafír ?

A zafír az elegancia, a méltóság és a nemesség szimbóluma, a hűséget, a tradíciókat, a maradandó, tiszta valódi emberi értékeknek a megtartását jelképezi. A kék színe pedig a lelki békét, a megnyugvást és a tisztességet szimbolizálja. A felsőbb tízezer köve, ami a lojalitást, a kitartást és a tisztaságot tükrözi, vagyis minden olyan érdemet, ami a királyi családban fontos, nem véletlen, hogy a zafír egy kedvelt kövük.

Katalin hercegné és Vilmos hercegné házasságának hű szimbóluma

Habár a kő eredetileg Diana hercegnéé volt, Katalin hercegnénél is méltó helye van, sőt. Mivel eljegyzési gyűrűbe foglalva a zafír az örökkévaló, tiszta, szeretet alapú elköteleződés jelképe. Egy olyan egységé, amit sem az idő, sem pedig a nehézségek nem tudnak megkoptatni. Katalin hercegné és Vilmos herceg pedig az elmúlt évben bizonyították, hogy a házasságukat a komoly betegség sem rengeti meg, habár nehéz év van mögöttük, együtt átvészelték ezt az időszakot.

A zafír gyógykő és a bölcsesség köve

A zafírt erős gyógyító kőként tartják számon, elsősorban az idegrendszerre hat, ezzel együtt a pszichére és a mentális épségre is, csökkenti a szorongást, a depressziót, de békéltető, nyugtató kőként is ismerik. Ezek mellett az érrendszert és egyéb más területeket is pozitívan befolyásolja, stimulálja a szervezet öngyógyító hatását. Ez főként a mélykék zafírra igaz, Katalin köve pedig éppen ilyen. Erre a hatásra szüksége is volt a hercegnének a betegsége alatt.

A zafír a legspirituálisabb kő

Ugyan minden tárgy megőrzi viselőjének az energiáját, Diana tragikus sorsa valószínűleg nem öröklődött át a gyűrűjén keresztül éppen azért, mert a zafírt rontás ellen is használták, amely megóvja a viselőjét a negatív hatásoktól, vagyis a zafír tulajdonságai tompíthatták azokat a negatív energiákat, amikkel Diana hercegné az élete során szembesült.