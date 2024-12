Bevált trükkökkel az álomalakért

Szinte minden nap hallunk egy új fogyókúráról, aminek segítségével hip-hop elérhetjük az álomalakot, ezek a legtöbb esetben villámgyors diéták, amiket ideig-óráig lehet tartani, de tartós változást nem hoznak.

Minden nő tökéletes álomalakra vágyik

Forrás: Shutterstock

Tippjeinkkel azonban valóban tartósan tiéd lehet az álomalak.

C-vitamin az feszes bőrért

30 éves kor felett a bőr veszít a rugalmasságából, és a has sem olyan feszes, mint korábban. Ám a C-vitamin támogatja az új sejtek és a bőrvédő kollagénrostok képződését. Ezáltal a has feszesebb, a bőr pedig rugalmasabb lesz.

Minden nap együnk friss zöldséget, gyümölcsöt (pl. ribizli, citrusfélék, eper, paprika, petrezselyemzöld, zöld leveles zöldségek), hetente háromszor pedig végezzük el a következő C-vitaminos tekercselést is!

Adjunk 50 ml jojobaolajhoz nagyjából 10-10 csepp citromos és rozmaringos illóolajat.

Mozgás = több energia!

A rendszeres sportolás mellett a hétköznapjainkba is próbáljunk minél több mozgást csempészni! Néha hagyjuk otthon az autót, és menjünk biciklivel vagy gyalog: ezzel nem csak több zsírt égethetünk el, de a stressz is elűzhetjük! Emellett ügyeljünk a testtartásra is: ha egyenesen állunk, a has beljebb kerül, tehát húzzuk ki magunkat, a vállat toljuk hátra, a mellkast pedig emeljük ki!

Egyszerű és hatásos

A legegyszerűbb, mégis egyik leghatásosabb gyakorlat a has erősítésére: feküdjünk hanyatt, a térdet hajlítsuk be, a kezünket tegyük a tarkó alá. Közelítsük a jobb könyököt a bal térdhez, aztán jöhet a másik könyök és láb.

Nagyon fontos, hogy ne a karunkkal rángassuk felfelé a fejünket, hanem a hasizmunk segítségével emeljük el a törzset a talajtól, és szép lassan hajtsuk végre a gyakorlatot, egymás után legalább 30-szor.

Gyümölcs a csoki helyett

Sokakkal előfordul, hogy ha idegesek, akkor csokoládét vagy más édességet majszolnak, utána pedig még éhesebbek lesznek... Nem csoda! A cukor és a stresszhormonok kombinációjától még inkább kívánjuk az édeset! A gyümölcsökben található gyümölcscukor, a fruktóz segítségével elkerülhetjük a fenti problémát, ráadásul a banánban például még idegerősítő B-vitamin is van!