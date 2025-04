Tudod, mi az a desszerthas? Nem? – Pedig neked is van!

Ez egy olyan jelenség, amivel évek óta csak viccelődünk, de úgy néz ki, hogy mégis igaz. Akár egy étteremben járunk, akár elvitelre rendelünk valamit- bármennyit is ettünk egy kis édesség mindig jöhet. És bár némileg már mémmé vált a közösségi médiába, de most már bizonyított tény, hogy a desszerthas tényleg létezik.

A desszerthas tényleg létezik

Forrás: Shutterstock

A desszerthas valóban létezik?

A németországi Max Planck Metabolizmuskutató Intézet kutatói rájöttek, miért tudunk még egy hatalmas lakoma után is valami édesre vágyni. És nem, sajnos ez nem azért van mert két gyomorral is rendelkezünk. Az egész valójában a cukorral és az agyunkkal kapcsolatos. Ugyanis kiderült, hogy ugyanazok az idegsejtek, amik azt mondják, hogy jól laktunk, felelősek azért is, amikor valami édesre vágyunk.

A kutatók, az egerek cukorra adott reakcióját tanulmányozták, és azt találták, hogy „a teljesen jóllakott egerek még mindig ettek desszertet, vagyis cukrot”

– áll a szakértői tanulmányban.

Ez az idegsejtek egy csoportjának, az úgynevezett POMC neuronoknak köszönhető, amelyek azonnal aktivizálódtak, amint az egerek hozzáfértek a cukorhoz, és ezáltal újra kialakult az étvágyuk. A cukor elfogyasztása során a szervezet saját, endorfinként ismert opiátja aktiválódott.

„Ez más opiátreceptorokkal rendelkező idegsejtekre hat, és a jutalom érzését váltja ki, ami arra készteti az egereket, hogy még a teltség után is cukrot egyenek”

- magyarázza a jelentés.

Érdekes módon ez az opioid útvonal az agyban csak „specifikusan aktiválódott, amikor az egerek több cukrot ettek”, de nem akkor, amikor „normál vagy zsíros ételt” ettek.

Továbbá, az egerek, akik már evés előtt észlelték a cukrot, kevesebbet ettek a vacsorából. Volt olyan egér is aki szintén látta már a cukrot a vacsora előtt, de nem evett belőle végül. A kutatók szerint az agyát elég endorfinnal töltötte fel az, hogy valami finomat vacsorázott, ezért nem vágyott már a cukorra.

Az embereket is megvizsgálták

A tudósok agyvizsgálatot végeztek önkénteseken, akik egy csövön keresztül cukoroldatot kaptak – kevésbé csábító, mint egy hatalmas, cukros fánk... Mindenesetre azt találták, hogy az agynak ugyanaz a régiója – amely „sok, a jóllakottság neuronjaihoz közel álló opiátreceptort” tartalmaz – reagál a cukorra.