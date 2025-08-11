Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 11., hétfő Tiborc, Zsuzsanna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tanács

Miniszoknya-kisokos: tippek, hogy ne látszódjon ki a popsi

Shutterstock - Maria Markevich
tanács viselés miniszoknya
Hajdú Viktória
2025.08.11.
Ha nem szeretnél TikTokra kerülni egy rossz mozdulat miatt, jobb, ha bizonyos dolgokra odafigyelsz, ha aprócska szoknyát választasz. A miniszoknya is lehet stílusos, csak tudni kell viselni.

A miniszoknya örök. Újra és újra visszatér a divatba és minden nyáron egyre rövidebb lesz... De míg a tükör előtt még minden rendben van, a valóság gyorsan bebizonyíthatja, hogy egy erősebb szél, egy lépcső vagy egy hirtelen mozdulat és máris többet mutatsz, mint amit szerettél volna. A popsi megvillantása pedig ritkán stílusos. Lássuk, hogyan tudod elkerülni ezeket a kellemetlen meglepetéseket!

Miniszoknya-kisokos: így viseld méltósággal!
Miniszoknya-kisokos: így viseld méltósággal!
Forrás: Getty Images Europe

Így viselhető a miniszoknya nőiesen és stílusosan egyszerre

Ha nem akarsz bugyit villantani, jobb ha ezeket a tanácsokat most feljegyzed magadnak. 

Bugyi: az első védelmi vonal

Először is, felejtsd el a csipkés, szélfútta, minitangákat. Legalábbis ha nem az a célod, hogy éjszakai pillangónak nézzenek. Egy jól kiválasztott, testhez simuló, varrás nélküli alsó a legjobb barátod a miniszoknya alatt. A nude vagy bőrszínű seamless bugyi szinte láthatatlan és még ha véletlenül villan is valami, nem okoz vizuális sokkot senkinek.

A sportosabb fazonú, „boyshort” vagy boxer stílusú bugyik szintén jó választások, főleg ha kicsit aktívabb napra készülsz. A cél: ne legyenek éles vonalak, de legyen fedés.

Kerüld:

  • Magasan kivágott tangák (villantás = mindenki lát mindent)
  • Színes, mintás, vicces feliratos darabok (hacsak nem az a vibe)
  • Laza, pamut alsók - elmozdulhatnak

Biker short: a mini alatti titkos fegyver

Ha extra biztosítékot akarsz, vagy egy forró nyári napon is szeretnél komfortosan mozogni, a rövid, szűk „biker short” típusú alsónadrág a megváltás. Ez nemcsak a villanásokat akadályozza meg, de a combok összedörzsölődését is. Létezik pamut, rugalmas, seamless, sőt hűsítő verzióban is, csak arra figyelj, hogy ne legyen túl vastag, mert az az egész outfitet tönkre teheti.

Ami még fontos: legyen pont a fenék alá érő hosszúságú, ne látszódjon ki, amikor leülsz, de ne is vágjon be sehova. Az ideális, ha észre sem veszed, hogy rajtad van.

Méret, fazon, hossz – Nem mindegy!

A miniszoknya kiválasztásánál a méret legalább annyira fontos, mint a fazon. Ha túlságosan szűk, minden mozdulatnál felcsúszik. Ha túl laza, a szél lesz a stylistod. Ideális esetben a szoknya éppen csak takarja a feneket, de nem olyan rövid, hogy minden ülésnél pánikrohamot kapj.

Figyelj a derékrészre: a magas derekú darabok stabilabban állnak és nem csúszkálnak, a gumis vagy cipzáras derék pedig fixen tart. És ne feledd: a testarány is számít. Ha hosszabb a törzsed, a túl rövid szoknya még rövidebbnek tűnhet, míg egy hosszabb lábú típus simán elbírja a micro-mini fazont is, ha akarja.

Mozgásprotokoll: hogyan ülj le?

Igen, ezt is érdemes megtanulni. A klasszikus „hercegnős” leülés (lábak együtt, oldalra billentve, szoknyát aláigazítva) újra reneszánszát éli. Ugyanis működik. És ha lépcsőn mész felfelé? Ne előzz meg senkit. És ne hajolj előre teljes testtel, inkább guggolj le egyenes háttal, ha leejtesz valamit. Csak vegyél példát Katalin hercegnéről. Ugyan ő nem hord rövid szoknyákat, de a hercegnő style-t így is hozza. 

Extra tippek: 

  • Dupla ragasztószalag: nem csak a mellre jó, a szoknya belső szegélyére is mehet, hogy a helyén maradjon
  • Antistatikus spray: elkerülheted, hogy a szoknya rád tapadjon
  • Táska, mint védelem: ha leülsz, egy jól elhelyezett táska csodákra képes

Jennifer Lopez meglepetéssztríptíze Varsóban: őrjöngött a közönség - VIDEÓ

Jennifer Lopez pénteken Varsóban lépett fel Live in 2025 turnéja keretében. A közönség egy kínos, mégis emlékezetes pillanatnak lehetett szemtanúja.

Jennifer Lopez meglepetéssztríptíze Varsóban: őrjöngött a közönség - VIDEÓ

Visszatértek a 80-as évek ikonikus sneakerei: mutatjuk a legjbb darabokat - Termékekkel, árakkal

Ha azt hitted, hogy a 80-as évek visszatérő frizurái, sminkjei és ruhái után újabb meglepetés már nem érhet, most figyelj! Idén nyáron a 80-as évek vibráló, színes sneakerei lesznek a befutók.

Visszatértek a 80-as évek ikonikus sneakerei: mutatjuk a legjbb darabokat - Termékekkel, árakkal

„Miért ezt vettem fel?” – Nyári divatpánik helyett próbáld ki ezeket a túlélőtrükköket!

Túl lehet-e élni a 39 fokot, vagy egyszerűen csak adjuk fel, és ragadjunk meg egy jégakkut? A kánikula nem kedvez a megjelenésünknek, de íme néhány tipp, hogy a nagy melegben is a lehető legkellemesebben és emellett csinosnak is érezd magad.

„Miért ezt vettem fel?” – Nyári divatpánik helyett próbáld ki ezeket a túlélőtrükköket!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu