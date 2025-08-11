Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Íme a legmenőbb konyhai dizájnercuccok, ha valami igazán ütőset akarsz – Termékekkel, árakkal

trend dizájner trendi konyha
Hajdú Viktória
2025.08.11.
Már nem elég stílusosnak lenni. Mostantól a kávéfőződ is legyen fancy. Mutatjuk, hogyan legyél a legmenőbb dizájnerkonyha-tulajdonos!

Nem elég, hogy a világ legnagyobb divatházai már rég beköltöztek a cipőszekrényünkbe, átalakították a parfümös polcainkat és még a kutyánkat is felöltöztették, most már a konyhapultot sem kímélik. Úgy tűnik, a luxusmárkák új terepet találtak maguknak: a reggelizőasztalt. A 2025-ös trend már nem csak annyi, hogy milyen táskát hordasz, hanem hogy milyen vízforralóval készíted a reggeli teádat. Eljött a dizájnerkonyha ideje.

Már nem csak a filmekben láthatod, neked is könnyen lehet dizájnerkonyha-felszerelésed. 
Forrás: Shutterstock 
Forrás: Shutterstock

Dizájnerkonyhapult couture – Amikor a divatházak ráéreznek a kávé illatára

A dizájner konyhai eszközök nemcsak gyönyörűek, de elég egyértelműen azt üzenik: „Igen, ennyire komolyan veszem a reggeli kávémat.” Olyannyira, hogy a dizájnerkonyha most már simán lehetne egy múzeum része, csak itt a vitrin helyett a főzőlap alatt tároljuk a műkincseket. Íme a legmenőbb (és legdrágább) dizájnerdarabok. 

Bialetti x Dolce&Gabbana Moka Express + csészeszett

A klasszikus olasz kávéfőző új ruhát kapott. Ezúttal a Dolce&Gabbana öltöztette fel a híres Moka Expresst. A háromadagos darabhoz három gyönyörű, színes porceláncsésze és egy ezüst keverőszett is jár, mindez díszdobozban. Ideális, ha reggel kávézás közben szeretnél úgy érezni, mintha Szicíliában nyaralnál - csak épp a belvárosi panellakásban.

Bialetti x Dolce&Gabbana Moka Express + csészeszett  89 700Ft
Forrás: kavetarsasag.hu

 

Smeg KLF03DGEU vízforraló – Sicily is my love kollekció

Igen, jól látod. Egy vízforraló majdnem negyedmillió forintért. De ne egy unalmas konyhai kisgépre gondolj! Ez a darab nemcsak a vizet forralja, de a szívedet is megolvasztja a szicíliai mintáival és retro formavilágával. Működik? Igen. Kell? Talán. Vágyik rá a lelked? Kétségtelenül.

Smeg KLF03DGEU Dolce&Gabbana Kettle - Sicily is my love kollekció 269 790Ft
Forrás: alza.hu

 

Off-White x Ginori 1735 logós teáskanna 

A streetwear és a luxusporcelán találkozása. A fehér alapon fekete Off-White-logóval ellátott kanna egy elegáns punk a porcelánkészletben. Kicsit olyan, mintha a teád egy divatbemutatón készült volna. Az ára még változó a piacon, de az biztos, hogy nem a gasztroboltok leárazott polcán fogod megtalálni.

Off-White x Ginori 1735 teáskanna 204 000Ft
Forrás: farfetch

 

GUCCI Velvet Patchouli illatgyertya mini kosárban

Technikailag nem eszköz, de a konyhád enteriőrjének koronája lehet. A mini fonott kosárban érkező illatgyertya nemcsak Gucci feliratos, de egyenesen olyan illatot áraszt, mintha egy toszkán nyári délutánt gyújtottál volna meg. Ja, és az égett pirítós szagát is képes elnyomni.

GUCCI Velvet Patchouli illatgyertya mini kosárban 152 500 Ft
Forrás: gucci

 

Versace Medusa ezüstözött villa

Mert miért is ennél sima villával, ha kanalazhatod a stílust? A Medusa-mintás ezüstözött darab nemcsak fényes, de feltűnően nehéz is – mintha minden falattal egy kis darab luxust emelnél a szádhoz. Vigyázat: a mosogatógép lehet, hogy megsértődik tőle.

Versace Medusa ezüstözött villa 129 000Ft
Forrás: rosenthalusa-shop.com

 

