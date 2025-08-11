Íme a legmenőbb konyhai dizájnercuccok, ha valami igazán ütőset akarsz – Termékekkel, árakkal

Nem elég, hogy a világ legnagyobb divatházai már rég beköltöztek a cipőszekrényünkbe, átalakították a parfümös polcainkat és még a kutyánkat is felöltöztették, most már a konyhapultot sem kímélik. Úgy tűnik, a luxusmárkák új terepet találtak maguknak: a reggelizőasztalt. A 2025-ös trend már nem csak annyi, hogy milyen táskát hordasz, hanem hogy milyen vízforralóval készíted a reggeli teádat. Eljött a dizájnerkonyha ideje.
A dizájner konyhai eszközök nemcsak gyönyörűek, de elég egyértelműen azt üzenik: „Igen, ennyire komolyan veszem a reggeli kávémat.” Olyannyira, hogy a dizájnerkonyha most már simán lehetne egy múzeum része, csak itt a vitrin helyett a főzőlap alatt tároljuk a műkincseket. Íme a legmenőbb (és legdrágább) dizájnerdarabok.
A klasszikus olasz kávéfőző új ruhát kapott. Ezúttal a Dolce&Gabbana öltöztette fel a híres Moka Expresst. A háromadagos darabhoz három gyönyörű, színes porceláncsésze és egy ezüst keverőszett is jár, mindez díszdobozban. Ideális, ha reggel kávézás közben szeretnél úgy érezni, mintha Szicíliában nyaralnál - csak épp a belvárosi panellakásban.
Igen, jól látod. Egy vízforraló majdnem negyedmillió forintért. De ne egy unalmas konyhai kisgépre gondolj! Ez a darab nemcsak a vizet forralja, de a szívedet is megolvasztja a szicíliai mintáival és retro formavilágával. Működik? Igen. Kell? Talán. Vágyik rá a lelked? Kétségtelenül.
A streetwear és a luxusporcelán találkozása. A fehér alapon fekete Off-White-logóval ellátott kanna egy elegáns punk a porcelánkészletben. Kicsit olyan, mintha a teád egy divatbemutatón készült volna. Az ára még változó a piacon, de az biztos, hogy nem a gasztroboltok leárazott polcán fogod megtalálni.
Technikailag nem eszköz, de a konyhád enteriőrjének koronája lehet. A mini fonott kosárban érkező illatgyertya nemcsak Gucci feliratos, de egyenesen olyan illatot áraszt, mintha egy toszkán nyári délutánt gyújtottál volna meg. Ja, és az égett pirítós szagát is képes elnyomni.
Mert miért is ennél sima villával, ha kanalazhatod a stílust? A Medusa-mintás ezüstözött darab nemcsak fényes, de feltűnően nehéz is – mintha minden falattal egy kis darab luxust emelnél a szádhoz. Vigyázat: a mosogatógép lehet, hogy megsértődik tőle.
