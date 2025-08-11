Íme a legmenőbb konyhai dizájnercuccok, ha valami igazán ütőset akarsz – Termékekkel, árakkal

Nem elég, hogy a világ legnagyobb divatházai már rég beköltöztek a cipőszekrényünkbe, átalakították a parfümös polcainkat és még a kutyánkat is felöltöztették, most már a konyhapultot sem kímélik. Úgy tűnik, a luxusmárkák új terepet találtak maguknak: a reggelizőasztalt. A 2025-ös trend már nem csak annyi, hogy milyen táskát hordasz, hanem hogy milyen vízforralóval készíted a reggeli teádat. Eljött a dizájnerkonyha ideje.

Már nem csak a filmekben láthatod, neked is könnyen lehet dizájnerkonyha-felszerelésed.

Forrás: Shutterstock

Dizájnerkonyhapult couture – Amikor a divatházak ráéreznek a kávé illatára

A dizájner konyhai eszközök nemcsak gyönyörűek, de elég egyértelműen azt üzenik: „Igen, ennyire komolyan veszem a reggeli kávémat.” Olyannyira, hogy a dizájnerkonyha most már simán lehetne egy múzeum része, csak itt a vitrin helyett a főzőlap alatt tároljuk a műkincseket. Íme a legmenőbb (és legdrágább) dizájnerdarabok.

Bialetti x Dolce&Gabbana Moka Express + csészeszett

A klasszikus olasz kávéfőző új ruhát kapott. Ezúttal a Dolce&Gabbana öltöztette fel a híres Moka Expresst. A háromadagos darabhoz három gyönyörű, színes porceláncsésze és egy ezüst keverőszett is jár, mindez díszdobozban. Ideális, ha reggel kávézás közben szeretnél úgy érezni, mintha Szicíliában nyaralnál - csak épp a belvárosi panellakásban.

Bialetti x Dolce&Gabbana Moka Express + csészeszett 89 700Ft

Forrás: kavetarsasag.hu

Smeg KLF03DGEU vízforraló – Sicily is my love kollekció

Igen, jól látod. Egy vízforraló majdnem negyedmillió forintért. De ne egy unalmas konyhai kisgépre gondolj! Ez a darab nemcsak a vizet forralja, de a szívedet is megolvasztja a szicíliai mintáival és retro formavilágával. Működik? Igen. Kell? Talán. Vágyik rá a lelked? Kétségtelenül.

Smeg KLF03DGEU Dolce&Gabbana Kettle - Sicily is my love kollekció 269 790Ft

Forrás: alza.hu

Off-White x Ginori 1735 logós teáskanna

A streetwear és a luxusporcelán találkozása. A fehér alapon fekete Off-White-logóval ellátott kanna egy elegáns punk a porcelánkészletben. Kicsit olyan, mintha a teád egy divatbemutatón készült volna. Az ára még változó a piacon, de az biztos, hogy nem a gasztroboltok leárazott polcán fogod megtalálni.

Off-White x Ginori 1735 teáskanna 204 000Ft

Forrás: farfetch

GUCCI Velvet Patchouli illatgyertya mini kosárban

Technikailag nem eszköz, de a konyhád enteriőrjének koronája lehet. A mini fonott kosárban érkező illatgyertya nemcsak Gucci feliratos, de egyenesen olyan illatot áraszt, mintha egy toszkán nyári délutánt gyújtottál volna meg. Ja, és az égett pirítós szagát is képes elnyomni.