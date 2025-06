Az álomevés a legsúlyosabb alvászavar: akár végzetes is lehet

Valószínűleg mindannyian átéltük már azt, hogy álmosan, egy hosszú nap után, még bekaptunk valamit a hűtőből, mielőtt lefeküdtünk volna. De mi van akkor, ha az evés álmunkban történik, és másnap reggel még csak nem is emlékszünk rá? Talán egy nagyon súlyos alvászavar áll a háttérben. Ez nem valami vicces filmjelenet, hanem egy valós és ijesztő alvászavar, amit álomevésnek neveznek. A jelenségre most a CNN is felhívta a figyelmet egy hátborzongató cikkben, amely szerint ez az egyik legsúlyosabb alvászavar, sőt, akár halálos is lehet.

Az álomevés nem egy vicces jelenség, komoly egészségügyi gondokat is okozhat

Forrás: Shutterstock

Mi is az az álomevés pontosan?

Az álomevés során az ember az éjszaka közepén, alvás közben felkel, és elkezd enni, gyakran nagy mennyiségű ételt. A különös az egészben, hogy erre másnap egyáltalán nem emlékszik. Ez nem összekeverendő a késő esti nassolással, itt valódi alvajárásról van szó, csak éppen evéssel kombinálva.

Sokan bizarr kombinációkat fogyasztanak, például nyers tésztát, fagyasztott ételeket vagy akár nem ehető dolgokat, mint például tisztítószert vagy cigarettát, ez pedig súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat. A CNN által idézett szakértők szerint ez a fajta alvászavar gyakran más mentális vagy neurológiai problémákhoz is társul, például szorongáshoz, depresszióhoz vagy alvásfüggőséghez.

Kik a leginkább veszélyeztetettek?

A kutatások szerint a nők nagyobb arányban szenvednek álomevéstől, különösen azok, akik stresszes életet élnek, rendszertelenül alszanak, vagy korábban már küzdöttek evészavarokkal. Gyakran kapcsolódik gyógyszerek mellékhatásaihoz is, például altatók vagy antidepresszánsok is előidézhetik.

Az álomevés nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is

Képzeld csak el: felkelsz, és anélkül, hogy tudnád, mit csinálsz, odasétálsz a gáztűzhelyhez, és főzni kezdesz. Ez nem csak az egészségedre, hanem az otthonod biztonságára is veszélyt jelenthet. A tűzesetek, mérgezések vagy fulladás kockázata is fennállhat. Nem beszélve arról, hogy az ilyen típusú, éjszakai, kontrollálatlan evés komoly súlygyarapodáshoz, metabolikus problémákhoz és pszichés nehézségekhez is vezethet, az önértékelésről nem is beszélve.