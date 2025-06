Ha így zuhanyzol, akár az életedet is kockáztatod - Egy orvos hívta fel rá a figyelmet

Nincs is jobb annál, mint egy hosszú, stresszes nap után beleállni egy jó forró zuhany alá – ugye? Sokan ezt a meleg ölelést tartják az egyik legnagyobb örömforrásnak otthon, ám lehet, hogy épp ezzel ártanak maguknak. Egy német érgyógyász figyelmeztetett: a túl forró zuhany nemcsak szédülést okozhat, hanem akár az életedbe is kerülhet!

Zuhanyzás előtt mindig ellenőrizd, hogy nem túl forró-e a víz

Forrás: Shutterstock

Ezért lehet veszélyes a forró zuhanyzás

Dr. Max Maddahali érgyógyász szerint komoly következményekkel járhat, ha a zuhanyzáshoz túl forró vizet használunk. A meleg víz hatására ugyanis a bőrben lévő erek kitágulnak - így próbálja magát szervezetünk hűteni -, ami gyors vérnyomásesést idézhet elő. Ez a hirtelen változás szédülést, rosszabb esetben ájulást okozhat, ami a fürdőszobában különösen veszélyes, hiszen egy esés súlyos fejsérüléssel, csonttöréssel vagy akár halállal is végződhet. Ha zuhanyzás közben szédülést tapasztalsz, azonnal csavard lejjebb a víz hőmérsékletét!

Az ájulás mellett más is fenyegethet

A forró víz emelkedett vérnyomást is kiválthat, ami különösen veszélyes lehet szív- és érrendszeri problémákkal küzdők számára. Emellett megzavarhatja a test természetes hőháztartását, így este negatív hatással lehet az alvásminőségedre.

A forró víz azonban nemcsak az eszméleteddel játszik! Az ilyen zuhanyzással ugyanis lemoshatod a bőröd természetes védőrétegét, ami kiszáradáshoz és irritációhoz vezethet - hatására pedig fellángolhat az ekcéma, rosacea és a pikkelysömör. Ugyanez igaz a hajadra is: a védő olajréteg leoldódik, a tincseid szárazzá, töredezetté és fénytelenné válhatnak. Ráadásul egyes kutatások szerint a bőrön élő „jó” baktériumok is eltűnnek a forró víztől, és ez hosszú távon akár az immunrendszered működését is befolyásolhatja.

Mit tehetsz zuhanyzás közben, hogy biztonságban legyél?

A legjobb, amit tehetsz, hogy a zuhanyzási hőmérsékletet 37-38°C körül tartod – ez még kellemesen meleg, de már nem káros. Ha hajlamos vagy szédülésre vagy alacsony vérnyomással küzdesz, gondolkodj el hőmérséklet-zár vagy kapaszkodó felszerelésén, és használj csúszásgátlót is. Az idősebbek, vagy szívproblémákkal élők számára egy zuhanyszék is biztonságot adhat, vészhelyzetre pedig hasznos lehet egy orvosi riasztó eszköz.