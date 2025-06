A demenciát kockáztatod, ha rosszul használod a fejhallgatót — Ellenőrizd a beállításokat

Dr. Baibing Chen, aki online @doctor.bing néven ismert, 136 000 TikTok-követőjének a figyelmét hívta fel arra, amit emberek milliói tesznek nap mint nap, és ami fokozatosan tönkreteszi az egészségüket. A neurológus bevallotta: régebben ő is elkövette azt a hibát, ami a demencia kockázatát növeli, de már nem csinálja.

Egy orvos a demencia kockázatára figyelmeztet

Forrás. Shutterstock

A demencia kockázata a rossz zenehallgatási szokásokkal nő

„Nem hallgatok zenét fejhallgatón. A hangos zene nemcsak a fülnek árt, hanem az agynak is” — mondta el a TikTok-doki. Hozzátette: „Még az enyhe halláskárosodás is megduplázza a demencia kockázatát, míg a súlyos halláskárosodás az ötszörösére növeli azt. Ez azért van, mert amikor az agy nehezen dolgozza fel a hangokat, erőforrásokat csoportosít át a gondolkodástól és az emlékezettől, fokozva a kognitív hanyatlást”.

Az Alzheimer Társaság egy korábbi vizsgálata is azt mutatja, hogy a hallásproblémákkal küzdő embereknél fokozott a demencia kialakulásának kockázata. Ez az egyik korai tünet is lehet, amely a demenciára figyelmeztet, ezért is fontos a hallásvizsgálat, és szükség esetén a hallókészülék is, amelynek használata csökkentheti a kognitív hanyatlás egyes aspektusainak kockázatát.