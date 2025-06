A sürgősségi orvosok ezt a 3 dolgot soha nem hagynák a saját gyerekeiknek

Az önfeledt szabadtéri programok ideje nyáron jön el. Az iskolának vége, a gyerekek végre boldogan, és az amúgy sem elég fejlett veszély- és félelemérzetüket hátrahagyva élvezik a szabadság nyújtotta lehetőségeket. A szertelenségnek azonban sokszor baleset a vége, ha ne figyel oda rájuk a szülő, nagyszülő vagy más felnőtt, akire bízva vannak.

Sürgősségi orvosok hívják fel a figyelmet a nyár gyerekekre leselkedő veszélyeire

A sürgősségi osztályon dolgozó sokat látott emberek, az orvosok saját szakmai tapasztalataikra alapozva mondják el, mi az, amit ők biztosan nem tennének a szülők helyében, ha szeretnék, hogy a gyerekek és ők is vidáman töltsék a nyarat.

1. Nem engednék, hogy a gyerek bukósisak nélkül biciklizzen

Valójában törvény is előírja a „kobak” használatát, mégis sok gyereket látunk nap mint nap biciklis bukósisak nélkül tekerni. A legkisebbekre még ráadják a szülők, de a kiskamaszok már anélkül is elindulnak otthonról, ha apa és/vagy anya nem figyel oda rájuk. A baleseti statisztikák szerint Magyarországon az érintett gyerekek 40 százaléka a nyári szünetben szenved biciklis balesetet. Egy-egy trükk kipróbálása, borulás miatti esések teszik ki a balesetek zömét, de autós gázolás is előfordulhat. A ficamok, csonttörések mellett a koponyasérülés is megjelenik, ami akár halálos is lehet, már csak ezért is fontos, hogy a gyerekek mindig viseljenek a biciklizéskor bukósisakot — figyelmeztetnek a sürgősségi orvosok.

2. Soha nem engednék, hogy a gyerekek felügyelet nélkül legyenek a szabad vízben vagy medencében

Az 1-4 éves gyerekek körében az első, az 5-14 éveseknél a második helyen van a halálozási statisztikákban a fulladásos baleset. Ám, ha meg nem is hal a kicsi, a fuldoklás maradandó agykárosodást is okozhat neki. Soha nem szabad a gyerekeket a víz közelében szem elől téveszteni — figyelmeztetnek a sürgősségi orvosok. Legalább egy felnőtt folyamatos figyelmére még az úszni tudó gyerekeknek is szükség van, az úszni nem tudó gyerekek pedig még úszógumiban, mellényben, karúszóban sem maradhatnak felnőtt közvetlen felügyelete nélkül, egyetlen percre sem.