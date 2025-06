„Mi nem űrhajósnak neveltük” — Kapu Tibor szülei elárulták, hogyan támogatták a magyar űrhajóst a céljai elérésében

Kapu Tibor édesanyja úgy emlékszik vissza a magyar űrhajósra, mint aki mindig épít valamit. Már gyerekkorában is nagy tehetséggel és elszántsággal legózott, a kezei közül mindig kikerült valami, amire az óvónők is felfigyeltek. Az iskolában sem volt vele soha gond, rendszerint kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el. De, hogy űrhajós akar lenni, azt akkor még nem látták, nem is gondolták a szülők.

Szülei nem is sejtették, hogy Kapu Tibor űrhajós akar lenni

Forrás: AFP

Kapu Tibort nem űrhajósnak nevelték a szülei, de akarva-akaratlanul támogatták az odavezető úton

A magyar űrhajós szülei elmondták, hogy Kapu Tibor már egészen kiskorától önálló volt, nem hagyta, hogy segítsenek neki, mindent egyedül akart megoldani. A szülők mindenbe támogatták őt is a testvérét, Csillát is. Akármibe fogtak, akármit akartak megvalósítani, az édesanya és az édesapa mindig mögöttük állt.

Az idősebb Kapu Tibor, az űrhajós édesapja azt is elárulta, hogy a fiának voltak adrenalindúsabb élményei, de ezekről mindig csak utólag számolt be. A szülők azt is utólag tudták meg, hogy Tibor jelentkezett a HUNOR Programba, és őt választották ki a 240 jelentkező közül, a 44 legesélyesebb közé.

Azt mondják, nem nevelték űrhajósnak, de büszkék, hogy az lett belőle.