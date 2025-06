Csecsemőket utánozva gyógyítja magát Z generáció: ez a póz nem csak a tech-nyakra jó

A Z generáció és a milenniálok új testtartásjavító technikát emeltek be a mindennapjaikba. A tech-neck vagy magyarul tech-nyak okozta fájdalmak ellen nem a gyógytorna, hanem egy babák által kedvelt póz hódít: a hason fekvés. Ez állítólag a nyakat, a törzset, a vállat, a csípőt és az emésztési problémákat is helyrehozza – és mindehhez elég napi néhány perc a földön.

A Z generációsok most úgy hasalnak, mint a kisbabák, hogy gógyítság a tech-nyakat

Forrás: Shutterstock

A tech-nyak ellen küzd a Z generáció

A modern élet egyik leggyakoribb mozgásszervi panaszát, a tech-nyakat most egy egészen különös módszerrel próbálják orvosolni a huszonévesek: a hason fekvéssel – tartalomgyártók, influenszerek és irodai dolgozók alkalmazzák.

A tech-nyak olyan krónikus nyaki- és vállfájdalommal jár, amelyet jellemzően a képernyő előtti helytelen testtartás okoz. Ha valaki napi 3–8 órát tölt úgy, hogy előrehajtja a fejét, az hosszú távon komoly fizikai problémákhoz vezethet. A statisztikák szerint a nyaki fájdalom a negyedik leggyakoribb ok a munkaképtelenség mögött, és hosszú távon is visszatérő panaszokat okoz.

Egy TikTok-tartalomkészítő saját módszert dolgozott ki: „Ahelyett, hogy a telefonomat lefelé nézve görgetném, csak hasra fekszem, a készüléket magam elé tartom, úgy böngészek. Ha fáj a nyakad, feküdj hasra!” – javasolja.

A jelenség vírusként terjed. Megan Jo influencer például köszönetet mondott annak, aki először javasolta a hason fekvést: „Máris érzem a különbséget" - mondta. Egy ismert jógaoktató is dicsérte a módszert: „Ez a napi 10 perc nemcsak a gerincet mobilizálja, de segíti az emésztést, és ellensúlyozza az ülő életmód hatásait.”

A National Institute of Child Health and Human Development ajánlása szerint a hason fekvés erősíti a babák nyakát, karját és vállát. A Z generáció viszont most saját szükségleteire szabva alkalmazza újra a technikát – és úgy tűnik, az egyszerű testhelyzet a képernyőfüggő felnőtteknek is enyhülést hoz.