A női test egyik leggyakrabban idealizált része a mell, évszázadok óta a szépség, a nőiesség és a szexualitás szimbóluma. Mégis, ha megkérdeznénk tíz embert, hogy milyen a tökéletes mell, valószínűleg tíz különböző választ kapnánk. A szépségideál mindig változik, és a társadalmi trendek is nagyban befolyásolják. Míg egyes korszakokban a telt és kerek formák számítottak vonzónak, máskor a kisebb és sportosabb alak volt a divat. De mit mondanak erről a plasztikai sebészek, akik nap mint nap találkoznak a különböző igényekkel és vágyakkal?

Milyen valójában a tökéletes mell?

Forrás: Shutterstock

A sebészek szerint a tökéletes mell leginkább az arány kérdése. Nem feltétlenül a méret a lényeg, hanem az, hogy mennyire illeszkedik az adott testalkathoz. Egy kisebb termetű, vékony nő esetében a túl nagy mell természetellenes hatást kelthet, míg egy magasabb, erősebb testalkatnál harmonikusabb lehet egy nagyobb forma. Az ideális mell tehát az, amelyik összhangban van a testtel, és nem önmagában értelmezendő.

Dr. Patrick Mallucci londoni plasztikai sebész szerint a tökéletes mell arányai a következők: a mell felső része a teljes térfogat kb. 45%-át, míg az alsó részeaz 55%-át kellene kitegye. Emellett a mellbimbónak enyhén, kb. 20-22 fokos szögben felfelé kell néznie. Ez az arány természetes és esztétikus hatást kelt.

A forma is kulcsfontosságú. A sebészek szerint a legvonzóbbnak a csepp alakú, természetes esésű mellek számítanak. A mellbimbó pozíciója is meghatározó, ne legyen túl magasan vagy túl alacsonyan. A mell feszessége és a bőr rugalmassága szintén hozzájárul ahhoz, hogy fiatalos és vonzó legyen az összhatás.

A férfiak ízlése is szerteágazó

Érdekes módon a kutatások azt mutatják, hogy a férfiak és a nők véleménye gyakran eltér a tökéletes mellről. Míg a nők sokszor a magazinokban látott, szimmetrikus és feszes formákat tartják ideálisnak, addig a férfiak számára gyakran a természetesebb és kevésbé tökéletes mellek jobban tetszenek.

A plasztikai sebészet lehetőséget ad arra, hogy valaki közelebb kerüljön az általa megálmodott formához, de a szakemberek mindig hangsúlyozzák, hogy a cél nem a tökéletesség, hanem az önbizalom növelése. Az a mell az ideálisnak, amitől a viselője magabiztos, mindegy, hogy mennyire felel meg az aktuális trendeknek.