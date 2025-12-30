Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
24 órás ellátásra szorul a Grace klinika sármos színésze, Eric Dane

Rideg Léna
2025.12.30.
A színész állapotáról volt felesége, Rebecca Gayheart vallott. Az ALS-betegséggel küzdő Eric Dane állapota miatt egész napos felügyeletre szorul.

Eric Dane életét alapjaiban forgatta fel az ALS diagnózisa, állapota miatt pedig ma már állandó gondozásra szorul. A színész volt felesége, Rebecca Gayheart őszintén vallott arról, hogyan oldotta meg Dane gondozását, és milyen küzdelmeket vívott meg azért, hogy az állapota ellenére a Grace klinika sztárja megfelelő segítséget kapjon.

Eric Dane az ALS-betegség miatt egész napos ellátásra szorul

A Grace klinika sztárjának volt felesége, Rebecca a The Cut című magazinban megjelent írásában elárulta, hogy Eric Dane jelenleg a nap 24 órájában ápolói felügyeletre szorul. Az egykori házaspár 2018-ban vált el, ám kapcsolatuk a betegség miatt új formát öltött. A színésznő elmondása szerint átvette volt férje orvosi ellátásának koordinálását, és neki kellett eligazodnia az egészségügyi rendszer útvesztőiben is.

Eric Dane áprilisban a People magazinnak beszélt arról, hogy amiotrófiás laterális szklerózist, vagyis ALS-t diagnosztizáltak nála. A Lou Gehrig-kórként is ismert betegség egy progresszív idegrendszeri kórkép, amely az agyban és a gerincvelőben található motoros idegsejteket pusztítja, és idővel az izmok bénulásához vezet. 

Bár léteznek kezelések, amelyek lassíthatják a folyamatot, jelenleg nincs gyógymód, és a betegek fokozatosan elveszítik a mozgás, a beszéd, az étkezés és az önálló légzés képességét.

Rebecca Gayheart azt írta, már önmagában az egészségbiztosítási rendszerben való eligazodás is hatalmas kihívást jelentett. Elmondása szerint a biztosítótársaság sorra elutasította az otthoni ápolásra vonatkozó kérelmeit, és újra meg újra fellebbeznie kellett. Felidézte azt a beszélgetést is, amikor egy ügyintéző nyíltan közölte vele: hiába kérvényezi az ellátást, azt továbbra is el fogják utasítani. Gayheart ekkor döntötte el, hogy nem adja fel. Két fellebbezés után végül jóváhagyták az otthoni gondozást – írja a People magazin.

Van, hogy a színészt volt felesége ápolja

A színésznő azt is megosztotta, hogy az ellátás összesen 21 műszakra oszlik, és előfordul, hogy nincs elérhető ápoló. Ilyenkor ő maga áll be helyettesíteni. Volt olyan alkalom, amikor egy 12 órás műszakból csak négyet tudott vállalni a közös gyerekeik, a 15 éves Billie és a 13 éves Georgia miatt, és Eric két barátja segített be.

Mint írta, egyikük korábban soha nem gondoskodott róla ilyen formában, és nehéz volt számára megélni, hogy kérnie kellett. A barátok azonban azonnal igent mondtak, megjelentek, és Gayheart szerint nagyszerűen helytálltak.

Sokan eltűntek mellőlük

A támogatás azonban nem érkezett meg minden irányból. Gayheart őszintén beszélt arról is, hogy több olyan ember eltűnt az életéből, akikről korábban azt hitte, számíthat rájuk. Ezt a jelenséget terapeutájával is sokat elemezte, és arra jutott, hogy sokan egyszerűen nem tudják kezelni egy ilyen súlyos betegség terhét. Hangsúlyozta: nem haragszik senkire, aki nem volt képes jelen lenni ebben az időszakban.

