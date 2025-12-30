Szilveszteri rúzstippek Tomán Szabinától: így válassz színt és minden szem rád szegeződik majd

Egy jó rúzs erejét sosem szabad alábecsülni. Legyen a viselője szőke vagy barna, sőt, akár vörös, a szép ajkakra mindenki odafigyel. Az azonban nem mindegy, hogy milyen árnyalatú színt választunk és milyen textúrájút. Most annak jártunk utána, hogy milyen rúzs illik hozzánk szilveszter estére, ami olyan fényesen ragyogja majd be az éjszakát, mint amilyennek a jövő évet kívánjuk. Ebben volt segítségünkre Tomán Szabina.

Tomán Szabina elárulja milyen a tökéletes szilveszteri rúzs. Fotó: Life.hu/MG

Így válassz rúzst szilveszterre Tomán Szabina szerint

„Milyen rúzs illik hozzám?" – teszik fel sokan a kérdést, köztük mi is. Így a tökéletes szilveszteri rúzs megtalálásához nem is fordulhattunk volna máshoz, mint Tomán Szabinához. Újságírónk el is ment a Lipbarba, hogy megtudja, milyen színű rúzs illik az ő tónusához.

„A rúzs színválasztás az nagyon egyedi dolog. Kortól, színtől, de akár évszaktól is függ. Télen például szeretünk kicsit erőteljesebb színeket használni, de mindig fontos szempont az egy színnél, hogy sárgítja-e a fogat, sápítja-e a bőrt. Én azt gondolom, hogy egy szakmai szem mindig sokat segít abban, hogy kiválaszd a tökéletes rúzsodat. És ahhoz, hogy megtaláld ezt, ahhoz egy kicsit magadat is kell ismerni" – vallja Tomán Szabina, a Lipbar alapítója, aki szerint a tökéletes rúzs szilveszterre egy merészebb árnyalat.

Szilveszterre én mindenképpen egy erősebb színt választanék, piros vagy bordó szín felé mennék. Szőke, kék szeműnek egy hidegebb árnyalatot, a barna tónusúnak pedig egy melegebb árnyalatot javaslok. És nyugodtan használhatnak plusz szájfényt, csillogó plusz effektet és merészen viseljék azt a rúzst, hiszen szilveszterkor ez belefér

– javasolja Szabina, hangsúlyozva, hogy mivel szilveszterkor kiemelten fontos, hogy egész éjszaka tökéletes legyen a piros rúzsunk, így a tartósságra is fontos figyelni.

Tomán Szabina segítségével számos gyönyörű színből válogathattunk.

Fotó: Life.hu/MG

„Ehhez azt tanácsolom, hogy vigyük el magunkkal a színt a buliba és néha rakjuk fel újra, ha bizonytalanok vagyunk abban, hogy a helyén van-e még a rúzsunk. Most egyébként a bordó az, amit sokan választanak. Nem véletlenül, hiszen közkedvelt a divatvilágában is és tényleg passzol akár a körömlakkal vagy akár az adott ruhával is" – teszi hozzá az üzletasszony, aki úgy tapasztalta, hogy a 40 és 50 év feletti korosztály még bátrabb a színválasztásban, ha rúzsról van szó. Talán pont azért, mert ők már nem megfelelésből vagy divatból akarják viselni a színt, hanem maguk miatt, önazonosságból.