Éleslátásteszt – Vakon vagy, mint egy vakond, vagy sasszemként meglátsz mindent?

Emlékszel még azokra a keményborítós-könyvekre, amikben színes körök voltak, bennük elrejtett számokkal? Készülj, mert most visszarepítünk a múltba. Egy olyan optikai illúziót hoztunk el, ami simán felér egy látásteszttel.

Látásteszt, amiben nem kell Küklopsznak lenned, hogy megtaláld a számot.

Teszt: megtalálod az elrejtett számot, vagy teljes homály az egész?

Első ránézésre ez a színtévesztő tesztnek is beillő látásteszt csak egy nagy sárga kör. Alaposabban szemügyre véve már megláthatod benne a hasonló árnyalatú sok apró pöttyöt, de csak ha igazán éles a látásod, szúrod ki benne az elrejtett számot is. Nézd, de csak 7 másodpercig, mert ez a vizuális teszt időre megy. Íme a feladvány, indíthatod az órát!

Látásteszt: milyen számot látsz rajta?

Miért szeretjük ezeket a látásteszteket?

Agyunk furcsán működik. Szeret gyorsan dolgozni, így a túl egyhangúnak tűnő részeket automatikusan kitölti. Lehet, hogy benned nem tudatosul, de észleled az árnyalati különbségeket, agyad pedig a legegyszerűbb verzióval helyettesíti be a hiányzó képet – esetünkben a világosabb vagy sötétebb pöttyöket átszínezi olyanná, mint a kör legnagyobb százaléka. Ha a te elméd is így működik, gyakorlatilag keresztet vethetsz a vizuális rejtvényekre.

Látásteszt eredménye

A látásteszt eredménye: te melyik típusba tartozol?

Hunyorgó vakond

Ha sárga kör számodra csak egy unalmas és fárasztó massza, akkor nagy eséllyel a vakondok csapatát erősíted. Nem kell azonban egyből szemészhez rohannod, hiszen ez nem egy minősített látásteszt. A legnagyobb eséllyel is csupán azt jelenti, hogy agyad épp kissé lusta-módban pörgött.

Sasszemű vadász

Ha viszont 7 másodperc alatt kirajzolódott előtted a 815-ös szám, akkor gratulálunk. Te vagy az, aki még a legnagyobb káoszban is képes kiszúrni a részleteket. Ez a fajta képesség nem csak a számfelismerésben, de az élet sok más területén is segíthet.

Mit tanulhattál ebből? Ezek az optikai illúziók olyan fontos dolgokat taníthatnak, mint a gyors reakcióidő és a hit, hogy valóban kiolvashatók belőlük egy szám. Miközben nézed, fejlődik a koncentrációd, a teszt tehát igen sokféle hétköznapi helyzetre felkészít, természetesen csak a szórakozás megélését követően.

