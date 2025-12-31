Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 1., csütörtök Fruzsina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
optikai illúzió

Éleslátásteszt – Vakon vagy, mint egy vakond, vagy sasszemként meglátsz mindent?

optikai illúzió teszt látás
Egy ártatlan sárga kör jelenti az optikai illúziót, amelyből kiderül, vakondként hunyorogsz-e, vagy sasszemként pillanatok alatt kiszúrod az elrejtett számot. Látástesztünk egyszerre ígér szórakozást és némi betekintést az agyad működésébe.

Emlékszel még azokra a keményborítós-könyvekre, amikben színes körök voltak, bennük elrejtett számokkal? Készülj, mert most visszarepítünk a múltba. Egy olyan optikai illúziót hoztunk el, ami simán felér egy látásteszttel. 

Látásteszt
Látásteszt, amiben nem kell Küklopsznak lenned, hogy megtaláld a számot.
Forrás: Shutterstock

Teszt: megtalálod az elrejtett számot, vagy teljes homály az egész?

Első ránézésre ez a színtévesztő tesztnek is beillő látásteszt csak egy nagy sárga kör. Alaposabban szemügyre véve már megláthatod benne a hasonló árnyalatú sok apró pöttyöt, de csak ha igazán éles a látásod, szúrod ki benne az elrejtett számot is. Nézd, de csak 7 másodpercig, mert ez a vizuális teszt időre megy. Íme a feladvány, indíthatod az órát!

Látásteszt
Látásteszt: milyen számot látsz rajta?
Forrás:  YouTube 

Miért szeretjük ezeket a látásteszteket?

Agyunk furcsán működik. Szeret gyorsan dolgozni, így a túl egyhangúnak tűnő részeket automatikusan kitölti. Lehet, hogy benned nem tudatosul, de észleled az árnyalati különbségeket, agyad pedig a legegyszerűbb verzióval helyettesíti be a hiányzó képet – esetünkben a világosabb vagy sötétebb pöttyöket átszínezi olyanná, mint a kör legnagyobb százaléka. Ha a te elméd is így működik, gyakorlatilag keresztet vethetsz a vizuális rejtvényekre.

Látásteszt
Látásteszt eredménye
Forrás:  YouTube 

A látásteszt eredménye: te melyik típusba tartozol?

Hunyorgó vakond

Ha sárga kör számodra csak egy unalmas és fárasztó massza, akkor nagy eséllyel a vakondok csapatát erősíted. Nem kell azonban egyből szemészhez rohannod, hiszen ez nem egy minősített látásteszt. A legnagyobb eséllyel is csupán azt jelenti, hogy agyad épp kissé lusta-módban pörgött.

Sasszemű vadász

Ha viszont 7 másodperc alatt kirajzolódott előtted a 815-ös szám, akkor gratulálunk. Te vagy az, aki még a legnagyobb káoszban is képes kiszúrni a részleteket. Ez a fajta képesség nem csak a számfelismerésben, de az élet sok más területén is segíthet.

Mit tanulhattál ebből?

Ezek az optikai illúziók olyan fontos dolgokat taníthatnak, mint a gyors reakcióidő és a hit, hogy valóban kiolvashatók belőlük egy szám. Miközben nézed, fejlődik a koncentrációd, a teszt tehát igen sokféle hétköznapi helyzetre felkészít, természetesen csak a szórakozás megélését követően.

Kedvet kaptál még pár teszthez? Ezeket ne hagyd ki!

Te rájössz, hogy mi a feladat megoldása? Ezt az IQ-tesztet csak a zsenik tudják megoldani

Elő a furfangos gondolkodásmóddal! Ezt az IQ-tesztet csak akkor tudod megoldani, ha képes vagy a szokványos kereteken túl gondolkodni. Felkészültél?

Vizezett bor, száraz logika: az IQ-teszt, amin mindenki elcsúszik

Egy pohár bor, egy pohár víz és egy ártatlannak tűnő IQ -teszt, ami pillanatok alatt lebuktatja, mennyire bízol vakon a megérzéseidben.

Képes IQ-teszt: csak „lézerlátással” tudod megoldani a feladatot — Neked sikerül?

Ezt a rejtvényt szinte senki sem tudja teljesíteni!

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu