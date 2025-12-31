Szilveszterkor hidegörvény, újévkor melegfront – kemény napok várnak a frontérzékenyekre

A december 30-án érkezett erős hidegfront újabb komoly terhelést jelentett a szervezet számára, és ezzel még nem zárult le a megpróbáltatások sora. Szerdán, azaz december 31-én napközben a magasabb légrétegekben továbbra is hideg levegő áramlik fölénk, ami miatt a hidegfront kedvezőtlen hatásai nappal is jelentkezhetnek: sokaknál fokozódhatnak a fejfájásos, vérnyomás- vagy keringési panaszok. Az időjárás nem tudja, hogy ünnepelnénk....

Nehéz napokat okoz az időjárás: a frontérzékenyek felkészülhetnek

Szilveszter éjjelére észak felől egy úgynevezett magassági hidegörvény húzódik hazánk fölé. Emiatt kettős fronthatás érvényesül, ami az arra hajlamosaknál különösen erős terhelést okozhat. Ráadásul több térségben havazásra, hózáporokra is készülni kell, ami tovább fokozhatja a rossz közérzetet.

Nemcsak a csapadék, a szél is beleszól majd abba, milyen lesz a közérzetünk az év utolsó napján. A meteorológiai előrejelzések szerint erős, helyenként viharos lökések kísérhetik az év utolsó éjszakáját. A hőmérséklet nulla fok körül alakul, de hajnalra egyes helyeken mínusz 10 fokig is lehűlhet a levegő. A szél miatt a ténylegesnél jóval hidegebbnek érezzük majd a levegőt, ami további megterhelést jelent a keringési rendszer számára.

Időjárás az új év első napján

A hektikus időjárás az új év első napján sem csillapodik: 2026. január 1-jén, csütörtökön melegfront érkezik, majd néhány nap múlva egy újabb melegfront vonul át. Ez azt jelenti, hogy az óévet és az új esztendőt egyaránt szélsőséges fronthelyzetek kísérik, ráadásul a különböző típusú frontok eltérő módon terhelik meg a szervezetet. Szilveszterkor sokan szeretnének kiengedni, ünnepelni, bulizni, ugyanakkor az erős fronthatások miatt a túlzott fizikai megterhelés komoly kockázatot rejt. A rosszullétek aránya már az időjárás miatt is magasabb lehet, hiszen a keringési rendszer már eleve túlterhelt. Ilyen helyzetben nem ritkán fordul elő sztrók vagy a szívinfarktus.

A mínusz 10 fok körüli hőmérséklet az erős széllel akár életveszélyes is lehet, ha valaki rosszul lesz a szabadban, és nem kap időben segítséget. Az alkoholfogyasztás hamis melegérzetet kelt, ilyenkor sokan alábecsülik a hideget, ám amint az alkohol hatása múlni kezd, a szervezet hőháztartása felborulhat, és a lehűlés kockázata nő. Mindenki legyen tehát tudatos: figyeljen saját állapotára, és ha teheti, kísérje figyelemmel a körülötte lévők közérzetét is.