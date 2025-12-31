Tragikusan fiatalon meghalt Jackie Kennedy unokája – Két pici gyermeket hagyott hátra

„A mi gyönyörű Tatianánk ma reggel elhunyt. Örökké a szívünkben él” – áll a család közleményben, amelyet JFK Library Foundation közösségi oldalán Tatiana Schlossberg családja.

Tatiana Schlossberg 35 évesen hunyt el

Forrás: FK Library Foundation

Ki volt Tatiana Schlossberg? Szülei Caroline Kennedy és Edwin Schlossberg; anyai nagyapja John F. Kennedy egykori amerikai elnök, nagyanyja Jackie Kennedy.

Tatiana író és újságíró volt, elsősorban környezeti témákról publikált, és egy óceánvédelmi kutatási projektet tervezett.

2025 novemberében derült ki, hogy akut mieloid leukémiában szenved.

A diagnózist a második gyermeke születése utáni kórházi tartózkodás során állapították meg 2025 májusában; kemoterápiát és csontvelő-átültetést kapott.

Tatiana Schlossberg 2017-ben ment hozzá George Moranhoz, egy fiuk és egy lányuk született.

Tatiana Schlossberg 2025 novemberében a The New Yorkerben megjelent esszéjében hozta nyilvánosságra, hogy akut mieloid leukémiát diagnosztizáltak nála. A betegséget az orvosok a második gyermeke, a kislánya születése után, a kórházi tartózkodása alatt vették észre.

„Nem hittem – nem tudtam elhinni –, hogy rólam beszélnek” – írta a diagnózisról, amely miatt kemoterápiát és csontvelő-átültetést kapott. „Kilenc hónapos terhesen még úsztam a medencében. Nem voltam beteg. Nem éreztem magam rosszul. Azt httem, én vagyok az egyik legegészségesebb ember, akit csak ismerek.”

Esszéjében arról is beszámolt, hogyan tartotta benne a lelket a családja a hónapokon át tartó kezelések idején. Szülei, nővére, Rose és öccse, Jack végig mellette álltak. Rose őssejt-donorként is segíteni tudott: az első transzfúzióhoz az ő sejtjeit használták fel.

„A bátyám félig volt kompatibilis, de minden orvost megkérdezett, hogy esetleg a félig kompatibilis jó-e” – idézte fel. Hozzátette, családja „mindig fogta a kezét”, és igyekeztek elrejteni előle a saját fájdalmukat és szomorúságukat. „Minden nap érzem a fájdalmukat” – írta.

Tragédiák a Kennedy családban

Tatiana anyja, Caroline Kennedy mindössze néhány nappal a hatodik születésnapja előtt veszítette el az édesapját, John F. Kennedy elnököt, akit Houstonban gyilkoltak meg. Több mint harminc évvel később az egyetlen élő testvérét, John F. Kennedy Jr.-t is elvesztette egy repülőgép-szerencsétlenségben. Tatiana esszéjében arról is írt, mennyire megrendítette, hogy ő is újabb fájdalmat hoz a család életébe.