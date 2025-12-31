Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Tragikusan fiatalon meghalt Jackie Kennedy unokája – Két pici gyermeket hagyott hátra

Horváth Angéla
2025.12.31.
Caroline Kennedy és Edwin Schlossberg középső gyermeke december 30-án, kedden hunyt el. Halálhírét a JFK Library Foundation közösségi oldalán jelentették be a családja nevében. Tatiana Schlossberg mindössze 35 éves volt.

„A mi gyönyörű Tatianánk ma reggel elhunyt. Örökké a szívünkben él” – áll a család közleményben, amelyet JFK Library Foundation közösségi oldalán Tatiana Schlossberg családja. 

Ki volt Tatiana Schlossberg?

  • Szülei Caroline Kennedy és Edwin Schlossberg; anyai nagyapja John F. Kennedy egykori amerikai elnök, nagyanyja Jackie Kennedy.
  • Tatiana író és újságíró volt, elsősorban környezeti témákról publikált, és egy óceánvédelmi kutatási projektet tervezett.
  • 2025 novemberében derült ki, hogy akut mieloid leukémiában szenved.
  • A diagnózist a második gyermeke születése utáni kórházi tartózkodás során állapították meg 2025 májusában; kemoterápiát és csontvelő-átültetést kapott.
  • Tatiana Schlossberg 2017-ben ment hozzá George Moranhoz, egy fiuk és egy lányuk született.

Tatiana Schlossberg 2025 novemberében a The New Yorkerben megjelent esszéjében hozta nyilvánosságra, hogy akut mieloid leukémiát diagnosztizáltak nála. A betegséget az orvosok a második gyermeke, a kislánya születése után, a kórházi tartózkodása alatt vették észre. 

„Nem hittem – nem tudtam elhinni –, hogy rólam beszélnek” – írta a diagnózisról, amely miatt kemoterápiát és csontvelő-átültetést kapott. „Kilenc hónapos terhesen még úsztam a medencében. Nem voltam beteg. Nem éreztem magam rosszul. Azt httem, én vagyok az egyik legegészségesebb ember, akit csak ismerek.”

Esszéjében arról is beszámolt, hogyan tartotta benne a lelket a családja a hónapokon át tartó kezelések idején. Szülei, nővére, Rose és öccse, Jack végig mellette álltak. Rose őssejt-donorként is segíteni tudott: az első transzfúzióhoz az ő sejtjeit használták fel.

„A bátyám félig volt kompatibilis, de minden orvost megkérdezett, hogy esetleg a félig kompatibilis jó-e” – idézte fel. Hozzátette, családja „mindig fogta a kezét”, és igyekeztek elrejteni előle a saját fájdalmukat és szomorúságukat. „Minden nap érzem a fájdalmukat” – írta.

Tragédiák a Kennedy családban

Tatiana anyja, Caroline Kennedy mindössze néhány nappal a hatodik születésnapja előtt veszítette el az édesapját, John F. Kennedy elnököt, akit Houstonban gyilkoltak meg. Több mint harminc évvel később az egyetlen élő testvérét, John F. Kennedy Jr.-t is elvesztette egy repülőgép-szerencsétlenségben. Tatiana esszéjében arról is írt, mennyire megrendítette, hogy ő is újabb fájdalmat hoz a család életébe.

„Egész életemben igyekeztem jó lenni, jó tanuló, jó testvér és jó lány, megvédeni anyámat, és soha nem okozni neki fájdalmat vagy bosszúságot” – fogalmazott. „Most újabb tragédiát hoztam az életébe, a családunk életébe, és semmit sem tehetek, hogy ezt megakadályozzam.”

Így teltek Tatiana Schlossberg utolsó napjai

Tatiana az utolsó hónapjaiban mindent megtett azért, hogy a családjára összpontosítson, különösen a férjére és gyermekeire figyelt. Leírta azt is, hogyan teltek a napjai George Morannal, aki orvosként is támasza is volt.

„[George] hazament, hogy lefektesse a gyerekeket, majd visszajött, hogy vacsorát hozzon nekem. Tudom, hogy nem mindenki házasodhat orvossal, de ha egy módja van rá, tegye meg, nagyon jó ötlet” – jegyezte meg ironikusan. „Ő tökéletes. Csalódott és szomorú vagyok, hogy nem élhetem tovább ezt a csodálatos életet ezzel a kedves, vicces, jóképű zsenivel, akit sikerült megtalálnom.”

Amikor egyik orvosa közölte vele, hogy talán egy éve van hátra, első gondolata a gyerekeire terelődött. „A gyerekeim, akiknek az arca örökre belém égett, nem fognak emlékezni rám” – írta. Úgy vélte, a fiának talán marad majd néhány emléke, de azokat idővel összekeverheti a fotókkal és az elmesélt történetekkel.

 

Tatiana Schlossberg a Yale Egyetemen szerzett diplomát történelem szakon, majd az Oxfordi Egyetemen folytatta tanulmányait amerikai történelem mesterszakon. Íróként leggyakrabban környezeti témákkal foglalkozott, és a diagnózisa előtt egy óceánvédelmi projekt előkészítésén dolgozott.

„A fiam tudja, hogy író vagyok, és hogy a bolygónkról írok. Mióta beteg vagyok, gyakran emlékeztetem erre, hogy tudja, nem csak egy beteg ember voltam” – írta.

A kezelések és transzplantáció miatt azonban a lányával már egészen más tapasztalatokat élt meg. „Soha nem tudtam igazán gondoskodni a lányomról – nem tudtam pelenkázni, fürdetni vagy etetni, mert a transzplantációk után fennállt a fertőzésveszély. Az első életévének majdnem a felét távol töltöttem” – magyarázta. Hozzátette, nem tudja, a kislánya valójában kinek tartja őt, és hogy amikor már nem lesz, érezni fogja-e a hiányát.

 

